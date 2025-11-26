동아쏘시오그룹, 중대재해 대응 모의훈련 실시

동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 000640 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 500 등락률 -0.45% 거래량 130 전일가 110,000 2025.11.26 09:03 기준 관련기사 동아제약, '지역사회공헌 인정제' 3년 연속 선정동아쏘시오홀딩스, 지속가능보고서 대상 수상동아제약, 2025 약사 학술 심포지엄 'NEW RISE' 개최 전 종목 시세 보기 close 는 25일 서울 동대문구 본사에서 임직원 및 협력사 근로자를 대상으로 중대재해 대응 모의훈련을 실시했다고 26일 밝혔다.

동아쏘시오홀딩스 임직원 및 협력사 근로자들이 25일 서울 동대문구 본사에서 중대재해 대응 모의훈련을 실시하고 있다.

중대재해 대응 모의훈련은 구성원의 응급 대응 역량을 강화하고 안전한 근무환경을 조성하기 위한 목적으로 마련됐다. 이번 훈련에는 본사 지역에 근무하고 있는 동아쏘시오홀딩스, 동아ST, 동아제약, DA인포메이션, 동아오츠카 임직원과 협력사 근로자들이 참여했다.

훈련은 실제 위기 상황을 가정한 실습 중심의 프로그램으로 구성됐으며 동대문소방서가 훈련을 진행했다. 참가자들은 심폐소생술(CPR)과 자동심장충격기(AED) 사용법을 직접 체험하며 응급처치 능력을 향상시켰다. 참석자 집중도 향상 및 참여율 제고를 위해 적극적인 참여자에게는 소정의 상품도 제공되었다.

앞서 지난 7월 동아쏘시오그룹은 인명과 자산을 보호하기 위해 다양한 사고 상황을 재현해 임직원들이 실제와 유사한 환경에서 위기 대응 요령과 안전수칙을 체득할 수 있는 가상현실(VR) 프로그램과 전기차 증가에 따른 전기차 화재 대응 훈련을 실시한 바 있다.

동아쏘시오홀딩스 관계자는 "이번 훈련으로 임직원과 협력사 근로자 모두가 책임감 있는 안전문화를 체득하는 계기가 될 것이다"며, "안전보건 역량 강화를 위한 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



