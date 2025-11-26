본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

전국 주요 특·광역시, 12월부터 배출가스 '5등급 차량' 운행 제한

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.26 08:46

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12월 1일부터 2026년 3월 31일까지 시행...적발 시 1일 과태료 10만원

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시를 비롯해 수도권(서울·경기·인천)과 부산, 대구, 광주, 울산, 세종 등 전국 주요 특·광역시가 오는 12월 1일부터 2026년 3월 31일까지 시행되는 '제7차 미세먼지 계절 관리제' 기간 동안 배출가스 5등급 차량의 운행을 제한한다.


이번 조치는 고농도 미세먼지가 빈번한 겨울철 시민 건강 보호를 위해 시행하는 국가 단위 미세먼지 정책이다.

운행 제한 단속은 평일 오전 6시부터 오후 9시까지 배출가스 저감장치를 부착하지 않은 5등급 차량이 운행 제한 단속카메라(CCTV)에 적발될 경우 해당 차량 소유자에게 1일 10만 원의 과태료가 부과된다.


다만, 대전시는 어려운 경제 여건 등을 고려해 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법에서 제외 대상으로 정한 영업용, 장애인 표지부착, 국가유공자 등의 보철·생업용과 ▲배출가스저감장치 부착 불가 ▲저공해 조치 신청 ▲기초생활수급자·차상위계층 ▲소상공인이 보유한 차량에 대해서는 한시적으로 단속에서 제외한다.


문창용 대전시 환경국장은 "겨울철 미세먼지로 인한 시민 건강 피해를 최소화하기 위해 운행 제한은 불가피한 조치"라며 "특히, 5등급 차량의 조기 폐차 및 저감장치 부착 사업은 2026년도까지만 보조금을 지원할 예정인 만큼, 대상 차량 소유자께서는 가능한 한 빠른 시일 내에 지원사업에 참여해 주시기를 바란다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전력' 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

"감독에 충격…사과 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

구글, 고객사→경쟁사로…엔비디아 "우리가 한세대 앞서"

새로운 이슈 보기