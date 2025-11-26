본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용인시, 공공폐수처리시설 운영관리 평가서 '최우수'

정두환기자

입력2025.11.26 08:10

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수질기준 준수율 100% 달성 등 높은 평가

경기도 용인시는 올해 환경부가 실시한 '공공폐수처리시설 운영관리 실태평가'에서 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다.

용인시, 공공폐수처리시설 운영관리 평가서 '최우수'
AD
원본보기 아이콘

이 평가는 지방자치단체가 운영 중인 폐수처리시설을 대상으로 ▲운영 효율성 ▲수질관리 ▲안전관리 ▲민원 대응 ▲시설 유지관리 등 종합 역량을 평가하는 것이다.


시는 이번 평가에서 법적 수질기준 준수율 100%를 달성한 것을 비롯해, ▲시설 운영 효율성과 에너지 절감 노력 ▲상시 모니터링 시스템 운영과 사고 대응체계의 신속성 ▲정기적 시설점검·보수 기록의 체계성 ▲운영 전문인력 역량 강화 교육 등 주요 항목에서 평균 이상의 높은 점수를 받았다고 설명했다.


이번 수상으로 시는 지난해 장려상에 이어 2년 연속 수상하게 됐다. 시상식은 다음 달 4일 제주도에서 열릴 예정이다.


이상일 용인시장은 "공공폐수처리시설의 안정적 운영을 위해 앞으로도 행정과 재정적 지원을 강화할 것"이라고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼 "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

산부인과·소아외과 의료사고 시 정부가 최대 15억 보장

새로운 이슈 보기