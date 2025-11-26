[오늘의신상]샴페인과 함께 홀리데이…할리스 '모엣샹동 케이크' 세트'

할리스, 시즌 한정 홀케이크

'샴페인처럼 반짝이는 홀리데이' 컨셉

28일부터 사전 예약

할리스가 프랑스 대표 샴페인 '모엣 & 샹동'과 함께 구성된 홀리데이 시즌 한정 홀케이크를 공개한다고 26일 밝혔다.

할리스는 '샴페인처럼 반짝이는 홀리데이'를 컨셉의 시즌 한정 홀케이크 '홀리데이 샴페인 골드 케이크'를 선보인다. 샴페인잔 오브제와 샴페인의 스파클링을 형상화한 금빛 디테일로 프리미엄 파티 감성을 더한 제품이다. 깊고 진한 블랙 벨벳 시트에 부드러운 크림치즈와 체리 콩포트를 더한 것이 특징이다.

270년 전통의 프랑스 대표 샴페인 '모엣 & 샹동'의 2025 엔드 오브 이어 리미티드 에디션 '모엣 샹동 임페리얼 750㎖'와 함께 구성된 '홀리데이 모엣샹동 케이크 세트'도 마련됐다.

할리스의 홀리데이 샴페인 골드 케이크와 세트는 한정 수량으로 출시되며, 100% 사전 예약으로만 구매할 수 있다. 예약은 오는 28일 오전 9시부터 12월11일까지 할리스 앱을 통해 진행되며, 픽업은 12월16일부터 28일까지 가능하다.

할리스 관계자는 "다가오는 홀리데이 시즌을 맞아, 특별한 순간을 보다 풍성하게 즐길 수 있도록 샴페인을 모티브로 한 홀리데이 케이크를 출시한다"며 "파티의 분위기를 끌어올려 줄 프리미엄 샴페인과 함께 구매할 수 있는 세트도 마련돼 있으니 가족, 친구, 연인 등 소중한 사람과 연말 파티를 준비하는 고객님들의 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

한편, 할리스는 홀리데이 시즌을 위한 미니 홀케이크 '춘식이의 딸기생크림'과 '초코춘식의 쿠키앤크림' 사전 예약도 진행 중이다. 할리스 앱을 통한 사전 예약 시 3000원의 할인을 받을 수 있으며, 제품은 12월3일부터 전국 할리스 매장에서 픽업할 수 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>