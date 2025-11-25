인천공항공사, 에티오피아 볼레공항 디지털 전환 사업 착수

인천국제공항공사가 한국국제협력단(KOICA)이 주관하는 '2025년 정부부처·지방자치단체·공공협력사업 통합공모'에서 선정된 '에티오피아 볼레국제공항 디지털 전환(DX) 기반 구축 사업'을 추진한다고 25일 밝혔다.

에티오피아 볼레국제공항은 전 세계 140여개 도시를 연결하는 아프리카 주요 허브공항이다. 수도 아디스아바바에서 6㎞ 떨어진 곳에 있다. 에티오피아항공그룹이 운영 중이다.

이번 사업은 공사가 해외 공항을 대상으로 디지털 전환 마스터 플랜 및 스마트서비스 시범 구축을 제공하는 첫 사례다. 지난 20여년간 축적한 스마트공항 운영 경험과 기술력을 기반으로 국내 기업과 동반 진출한다.

앞서 공사는 지난해 9월부터 지난 5월까지 8개월간 '볼레국제공항 서비스역량 개선사업'을 수행했으며 이번 사업은 2기 후속 사업이다. 이달부터 현지 디지털 환경 분석 및 진단, 전문가 파견, 관계기관 합동 워크숍 개최 등을 시작으로 총 2년간 사업을 수행한다.

프로젝트는 ▲디지털 전환 마스터플랜 수립 및 정부 자문 ▲스마트서비스 시범사업 ▲정부·공항당국 역량강화 교육 ▲현지 관계자 인천공항 벤치마킹 등 4개 분야로 구성됐다. 특히 생체인식 스마트게이트 '이-게이츠(e-Gates)', 공항 터미널 운영 최적화 시뮬레이터 '플렉사(Flexa)', 생성형 인공지능(AI) 기반 공항 디지털전환 진단 솔루션 'A-DMA(Airport DX Maturity Assessment)'를 수출할 예정이다.

한편 공사는 2009년 '이라크 아르빌 신공항 운영지원 컨설팅 사업'을 시작으로 현재까지 총 18개국 41건의 해외사업을 수주(누적 수주액 약 4억5000만달러)했으며 2030년까지 10개 이상의 해외공항 운영을 목표로 해외사업을 확장하고 있다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "이번 사업을 통해 국내 유수의 기업들과 함께 공사의 축적된 운영 경험과 기술력을 해외 시장에서 입증해 나가겠다"고 했다.





