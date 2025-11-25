野선거기획단 "당심 70% 입장 명확"…장동혁 "당원 권리 확대 약속"

"당세 확장도 지방선거 최대 과제"

국민의힘은 다가오는 지방선거 경선에서 당원 투표 반영 비율을 70%로 상향하겠다는 입장을 재확인했다.

25일 국민의힘 지방선거총괄기획단 대변인인 조지연 의원은 현역 시장·군수·구청장과 연석회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "7 대 3 (당원 투표 70%, 국민 여론조사 30%) 비율에 대한 기획단의 입장은 명확하다"고 말했다.

기획단은 기존 당심과 민심을 각각 50 대 50으로 반영하던 경선 룰을 각각 70 대 30으로 조정하겠다고 밝힌 바 있다. 이를 당헌·당규에 반영하기 위해서는 최고위 의결을 거쳐 상임전국위원회·전국위원회 절차를 밟아야 한다.

25일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 지방선거총괄기획단 및 당 소속 시장·군수·구청장 연석회의에서 나경원 위원장이 발언하고 있다. 2025.11.25 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서는 일부 기초자치단체장들이 더불어민주당의 권리당원 권한 강화를 반면교사 사례로 언급하며 민심 반영 비율을 더 높여야 한다는 의견도 낸 것으로 전해졌다.

조 의원은 "이번 지방선거는 민심을 최대한 반영해야 하는 동시에 취약한 당세를 확장해야 하는 과제를 동시에 안고 있다"며 "(당의) 뿌리를 튼튼하게 하는 일도 지방선거의 최대 과제"라고 강조했다.

이와 관련 장동혁 국민의힘 대표는 이날 경북 구미 박정희 전 대통령 생가 방문 이후 기자들과 만나 기획단의 경선 룰 변경 방안 추진과 관련해 "최종적으로 공천관리위원회에서 결정할 것"이라면서도 "당 대표로서 당성을 강조해왔고 당원 권리를 확대하겠다고 약속해왔다"고 당원 비율 확대에 공감대를 나타냈다.

한편 기획단은 이날 회의에서 청년 인재 영입을 위해 당협별로 청년 1명 이상 공천을 의무화하는 방안을 당 지도부에 건의하기로 결정했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



