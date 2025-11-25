본문 바로가기
동방신기, 내년 일본 닛산 스타디움 공연 개최

이이슬기자

입력2025.11.25 13:25

동방신기. SM엔터테인먼트 제공

동방신기. SM엔터테인먼트 제공

동방신기가 2026년 4월25~26일 일본 요코하마 닛산 스타디움에서 세 번째 단독 공연을 연다고 SM엔터테인먼트가 25일 밝혔다.


동방신기는 전날 고베 월드 기념 홀에서 열린 일본 데뷔 20주년 팬 이벤트 마지막 공연에서 '동방신기 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ~레드 오션~' 개최 사실을 직접 전했다.

닛산 스타디움은 약 7만5000명을 수용하는 일본 최대 규모 공연장이다. 동방신기는 2013년 해외 아티스트 최초로 이곳 무대에 올랐고 2018년 일본 공연 사상 처음으로 3일간 공연을 진행했다. 내년 공연까지 포함하면 해외 아티스트 중 유일하게 닛산 스타디움 최초·최다 공연 기록을 갖게 된다.


동방신기는 도쿄돔과 일본 전국 돔 투어 최다 공연 기록도 보유하고 있다. 지난 4월27일 일본 데뷔 20주년 당일 도쿄돔 공연을 연 데 이어 내년 닛산 스타디움에서 20주년 활동의 마지막 공연을 선보일 예정이다.


한편 동방신기는 2026년 2월20일 일본 데뷔 20주년 기념 영화 '아이덴티티'도 현지에서 개봉한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr













 

