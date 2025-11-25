조국, 우원식 의장 만나 "국민투표법 개정 신속 추진" 촉구

조국 조국혁신당 대표는 25일 우원식 국회의장을 만나 헌법과 국민투표법 개정의 신속한 추진을 촉구했다.

조 대표는 이날 국회 의장접견실에서 취임 인사차 우 의장을 예방해 "개헌특위는 마련됐지만 가동되지 않고 국민투표법은 벌써 개정됐어야 하지만 그렇지 않다"며 "입법부의 역할 방기 아닌가"라고 말했다.

이어 "의장님도 과거에 말씀하셨지만, 전면 개헌이 안 되면 '원 포인트' 개헌이라도 빨리해야 한다"고 덧붙였다.

조 대표는 또 교섭단체 기준 완화 등 지난 대선 전 조국혁신당을 비롯한 4개 진보 계열 정당과 더불어민주당이 합의한 '정치개혁'의 조속한 실현을 위한 우 의장의 협조도 요청했다. 그는 "다양화하고 다원화되는 게 민주주의 아니겠나"라며 "이재명 정부의 기반을 공고히 하고 성공 동력을 강화하기 위해서도 필요하다. 의장님이 주도해주면 좋겠다"고 말했다.

이에 우 의장은 "국정안정, 민생 개혁을 위한 역할을 원내 3당 조국혁신당이 더 잘해줄 것이라고 생각한다"고 화답했다.

조 대표의 개헌·국민투표법 개정 요구에 대해서는 "개헌에 대해 절차적인 문제가 선행돼야 하고 그중에서도 헌법 질서의 완결성, 국민의 투표권 보장을 위해서는 국민투표법 개정이 시급하다"며 "조국혁신당도 원내에서 적극적으로 이 문제를 다뤄주면 감사하겠다"고 말했다.

조 대표는 26일 우상호 대통령실 정무수석, 정청래 민주당 대표를 차례로 만날 계획이다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



