조국, 우원식 의장 만나 "국민투표법 개정 신속 추진" 촉구

문혜원기자

입력2025.11.25 11:19

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국 조국혁신당 대표는 25일 우원식 국회의장을 만나 헌법과 국민투표법 개정의 신속한 추진을 촉구했다.

조국 조국혁신당 대표(사진 왼쪽)가 25일 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장을 예방해 대화하고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

조 대표는 이날 국회 의장접견실에서 취임 인사차 우 의장을 예방해 "개헌특위는 마련됐지만 가동되지 않고 국민투표법은 벌써 개정됐어야 하지만 그렇지 않다"며 "입법부의 역할 방기 아닌가"라고 말했다.


이어 "의장님도 과거에 말씀하셨지만, 전면 개헌이 안 되면 '원 포인트' 개헌이라도 빨리해야 한다"고 덧붙였다.

조 대표는 또 교섭단체 기준 완화 등 지난 대선 전 조국혁신당을 비롯한 4개 진보 계열 정당과 더불어민주당이 합의한 '정치개혁'의 조속한 실현을 위한 우 의장의 협조도 요청했다. 그는 "다양화하고 다원화되는 게 민주주의 아니겠나"라며 "이재명 정부의 기반을 공고히 하고 성공 동력을 강화하기 위해서도 필요하다. 의장님이 주도해주면 좋겠다"고 말했다.


이에 우 의장은 "국정안정, 민생 개혁을 위한 역할을 원내 3당 조국혁신당이 더 잘해줄 것이라고 생각한다"고 화답했다.


조 대표의 개헌·국민투표법 개정 요구에 대해서는 "개헌에 대해 절차적인 문제가 선행돼야 하고 그중에서도 헌법 질서의 완결성, 국민의 투표권 보장을 위해서는 국민투표법 개정이 시급하다"며 "조국혁신당도 원내에서 적극적으로 이 문제를 다뤄주면 감사하겠다"고 말했다.

조 대표는 26일 우상호 대통령실 정무수석, 정청래 민주당 대표를 차례로 만날 계획이다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
