본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"후회 없는 삶을 위하여" 구리시, 웰다잉 강사 21명 배출

이종구기자

입력2025.11.25 10:38

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구리시, 편한 죽음(웰다잉) 전문 강사 양성 과정 수료

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 24일 수택평생학습센터에서 '구리시 편한 죽음(웰다잉) 강사 양성과정' 수료식을 개최했다고 25일 밝혔다.

구리시가 지난 24일 수택평생학습센터에서 '구리시 편한 죽음(웰다잉) 강사 양성과정' 수료식을 개최하고 있다. 구리시 제공

구리시가 지난 24일 수택평생학습센터에서 '구리시 편한 죽음(웰다잉) 강사 양성과정' 수료식을 개최하고 있다. 구리시 제공

AD
원본보기 아이콘

'2025년 구리 시민 역량강화 사업'의 일환으로 운영된 이번 과정은 10월 20일부터 11월 24일까지 총 6회에 걸쳐 진행됐으며, 나와 이웃의 후회 없고 행복한 삶, 죽음에 대한 건강한 이해를 바탕으로 관련 교육을 이끌 전문 강사를 양성하는 프로그램이다. 이번 교육을 통해 총 21명의 수료생이 배출되며 성공적으로 마무리됐다.


교육 과정에서는 ▲편한 죽음(웰다잉)의 개념과 죽음 준비 ▲후회 없는 삶의 조건 ▲행복 만들기와 버킷리스트 작성 ▲사전 의료 의향서와 존엄사 ▲상장례를 통한 죽음 이해 ▲편한 죽음(웰다잉)과 건강의 관계 ▲인생수업과 상실 수업 등 다양한 주제를 다루며 참가자들이 삶과 죽음을 균형 있게 바라볼 수 있도록 도왔다.

백경현 구리시장은 "이번 편한 죽음(웰다잉) 강사 양성과정이 삶의 가치와 죽음의 의미를 깊이 이해하는 전환점이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 지속적인 평생교육을 통해 시민 역량을 강화하고, 편한 죽음(웰다잉) 문화를 확산하여 가장 행복한 평생학습 도시로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기