민주당 경주시지역위, 국회서 '지역 현안 예산, 폐철도법' 강력 촉구

한영태 경주위원장 "우원식 국회의장, 맹성규 국토교통위원장, 의원들과 집중 논의"

더불어민주당 경주시지역위원회(위원장 한영태)는 24일 국회를 방문해 경주시 주요 현안사업과 폐철도법 제정 문제를 국회 차원에서 본격적으로 논의했다고 밝혔다.

이날 지역위원회는 우원식 국회의장을 만나 'post-APEC 시대' 경주시가 직면한 주요 현안사업과 관련한 예산 건의 자료를 전달하고, 도시 경쟁력 확보와 지속가능한 관광 인프라 확충을 위한 방안에 대해 의견을 나누는 등 경주의 미래 발전 전략을 국회 차원에서 함께 모색하는 자리를 마련했다.

더불어민주당 한영태 경주시지역위원회장이 24일 우원식 국회의장을 만나 'post-APEC 시대' 경주시가 직면한 주요 현안사업과 관련한 예산 건의 자료를 전달하는 모습.

이어 국토교통위원회 맹성규 위원장과 면담을 갖고 폐철도법 제정의 필요성과 추진 방향을 논의했다.

또한 임미애 의원실에서 송기헌 의원과 함께 법안을 발의하기로 결정했으며 천준호 의원과 한준호 의원에게도 법안의 취지를 설명하고 협조를 요청했다.

이번 국회 방문은 단순한 서명 전달이 아니라 시민들의 뜻을 국회에 직접 전달하고 폐철도법 제정의 당위성을 본격적으로 논의하기 위한 것으로, 앞서 지난달 15일 구 경주역에서 시작한 폐철도법 제정 촉구 서명운동을 성공적으로 마무리한 것도 같은 맥락이다.

이날 계림중 네거리 상시 천막 운영과 경주 전역 순회 서명 부스를 통해 총 1270명의 서명을 확보했으며 법안 발의가 국회에서 공식적으로 논의 단계에 들어선 만큼 서명운동을 종료하고 상시 천막은 철거하는 등 시민들의 참여와 열망이 실제 입법 과정으로 이어진 중대한 성과로 평가받고 있다.

한영태 경주시지역위원회장은 "폐철도법 제정은 단순한 법률 제정이 아니다"며 "이는 도심 내 방치된 폐철도 부지를 안전하게 정비하고, 녹지와 문화 공간으로 재탄생시켜 시민들에게 휴식과 여가를 제공하며, 나아가 지역 발전과 도시 재생의 새로운 동력을 마련하는 데 그 목적이 있다"고 주장했다.

그는 "폐철도법 제정이 지방정부의 자율성과 책임성을 강화하는 국가적 방향과 맞물려 있으며, 경주가 post-APEC 시대에 직면한 과제, 즉 국제행사 이후의 도시 경쟁력 확보, 지속가능한 관광 인프라 확충, 환경·문화유산과의 조화로운 발전을 해결하는 중요한 해법이 될 것이다" 강조했다.

더불어민주당 경주시지역위원회는 이같은 취지를 바탕으로 법안이 국회에서 통과될 때까지 지속적으로 관련 부처와 협의하고 시민 의견을 반영하는 과정을 이어갈 방침이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



