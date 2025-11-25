태백시, '무탄소 청정에너지 전환' 3대 프로젝트 발표

시, 청정메탄올·풍력·경석 자원화 추진

"석탄도시에서 친환경 에너지 혁신 도시로 도약"

강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 24일 국회 기후위기 특별위원회와 기후위기 대응·에너지전환 지방정부협의회가 공동 주최한 '국가와 지방이 함께하는 탄소중립 실현, 기후위기 대응 정책 토론회'에 참석해 태백시의 무탄소 청정에너지 도시 전환 전략을 발표했다고 25일 밝혔다.

태백시청 전경. 태백시 제공

이번 토론회에는 위성곤 국회 기후특위 위원장, 이재준 수원시장, 정명근 화성시장, 박승원 광명시장, 권익현 부안군수 등이 참석했다. 참석자들은 중앙정부와 지방정부 간 기후위기 대응 협력 방안과 기후분권 관련 현안을 논의했다.

태백시는 석탄산업 도시에서 무탄소 청정에너지 도시로 전환하기 위해 추진 중인 3대 핵심 프로젝트를 소개하며 정부의 적극적인 지원을 요청했다.

먼저 저장·운송이 용이하고 온실가스 감축 효과가 큰 청정메탄올 산업 육성을 위해 청정메탄올 특구 지정과 제품 인증·안전기준·R&D 등 관련 제도의 신속한 정비 필요성을 강조했다.

이어 평균 해발 900m의 풍부한 고지대 자원을 활용한 풍력발전 확대 방안을 제시했다. 태백시는 주민수용성 강화와 지역경제 활성화를 위한 관광·교육 프로그램 운영 계획을 설명하고, 풍력단지에 대한 REC(신재생에너지 공급인증서) 추가 가중치 부여를 건의했다.

또한 폐기물로 분류되던 석탄경석을 산업 원료로 활용하는 석탄경석 자원화 추진 방안을 발표했다. 시는 원료산업 비즈니스 복합지원센터 구축, 석탄경석 매각·무상양여 권한의 영구 위임, 저탄소 소재 규제자유특구 지정, 탄소배출권 인센티브 부여 등 제도적 기반 마련이 필요하다고 설명했다.

이상호 시장은 "태백시의 3대 프로젝트는 지역경제 활성화와 2050 탄소중립 달성을 위한 핵심 전략"이라며 "정부의 행정·재정적 지원이 필수적이다"고 말했다. 이어 "시민과 함께 지속 가능한 에너지 혁신 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.





태백=이종구 기자



