부산 기장군, 좌광천 지방정원 방문객 물품대여 서비스 시행

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.24 16:49

유모차·휠체어·목발 무료 대여

영유아·고령자·보행약자 편의

기장군(군수 정종복)이 좌광천 지방정원을 찾는 방문객들의 이동 편의를 위해 유모차, 휠체어, 목발을 무료로 빌려주는 '좌광천정원 물품대여 서비스'를 24일부터 시행한다고 전했다.


이 서비스는 영·유아 동반 가족과 고령자, 보행약자 등이 편안하게 정원을 이용할 수 있는 환경을 마련하기 위해 추진됐다. 대여물품은 좌광천정원 방문자센터(윗골공원)에 비치돼 있으며, 이용을 원하는 방문객은 방문자센터에서 신청서를 작성한 뒤 물품을 대여·반납하면 된다. 서비스 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지며, 1회 최대 3시간까지 무료로 이용할 수 있다.

군은 대여 전·후로 물품의 파손 및 오염 여부를 점검하고, 정기적인 소독과 세척을 실시해 안전하고 위생적인 대여 환경을 유지할 계획이다.


정종복 기장군수는 "이번 물품대여 서비스를 통해 좌광천 정원이 아이부터 어르신, 보행약자까지 모두가 편하게 머무를 수 있는 공간이 되길 바란다"며, "좌광천 지방정원이 기장의 대표적인 정원문화 거점으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 가꿔 나가겠다"고 말했다.

기장군 좌광천 지방정원.

기장군 좌광천 지방정원.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
