학교법인 동의학원 제6대 이인옥 이사장 취임

“동의학원 백년지대계 실현 위해 새로운 도약 이끌겠다”

학교법인 동의학원은 지난 21일 오전 11시 동의대 국제관 석당아트홀에서 동의학원 제6대 이인옥 이사장 취임식을 개최했다.

학교법인 동의학원 이인옥 이사장 취임식. 동의학원 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 취임식에는 서병수 전 부산시장, 이헌승 부산진구을 국회의원, 김영욱 부산진구청장을 비롯해 김해관 대한사립학교장회장, 김영부 부산과학기술고등교육진흥원장, 이준현 부산라이즈혁신원장 등의 내빈과 한수환 동의대 총장을 비롯한 학원 산하 기관장과 교직원 등 500여명이 참석한 가운데 취임식, 축하음악회, 사진전이 진행됐다.

이인옥 이사장은 취임사를 통해 "숲이 우거지면 새가 날아든다는 숭고한 교육이념을 계승해 백년지대계를 실현하고 교육혁신, 글로벌 경쟁력 강화, 산학협력 생태계 구축, 특성화를 통한 지속 발전의 핵심 과제를 중심으로 동의학원의 새로운 도약을 이끌겠다"라며 "지나온 60년의 위대한 영광처럼, 다가올 100년의 찬란한 역사를 함께 만들어 나가자"고 각오를 전했다.

이어 서병수 전 부산시장과 이헌승 부산진구을 국회의원 등이 축사를 통해 동의학원의 발전을 위한 혜안의 의견을 전달했다.

서병수 전 부산시장은 축사에서 "정도를 걸어온 동의학원이 새롭게 비상해 더욱 견고하고 빛나는 교육기관으로 거듭나길 바라며, 동의학원이라는 숲에 더 많은 인재들이 날아들고, 그들이 꿈을 키우며 대한민국과 세계를 이끄는 리더로 성장하길 응원한다"고 전했다.

효민갤러리에서 열린 사진전은 내년에 설립 60주년을 맞는 동의학원의 출발부터 현재까지의 성장 과정과 동문들의 활약상 등 동의학원의 역사를 사진으로 전시해 올곧은 인재 양성이라는 건학이념의 실천과 올바른 교육 방향에 대해 함께 고민하며 관람하는 시간으로 진행됐다.

또 이날 취임식 행사는 화환 대신 쌀화환을 받았으며, 전달받은 쌀 450여㎏은 인근 지역 저소득층을 위해 기부할 예정이다.

동의학원은 지난 10월 31일 열린 이사회에서 이인옥 이사를 동의학원의 제6대 이사장으로 선임했으며 임기는 2025년 10월 31일부터 2029년 6월 10일까지다.

동의학원 이인옥 이사장은 계성여고와 숙명여대 무역학과를 졸업하고 숙명여대 유아교육학 석사학위를 취득했으며, 동의대부속 동의어린이집 원장과 동의학원 상임이사를 역임했다.

1966년 설립된 학교법인 동의학원은 산하에 동의중학교, 동의고등학교, 동의과학대학교, 동의대학교, 동의대부속한방병원·동의병원, 동의대부속동의어린이집을 운영하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



