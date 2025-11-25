본문 바로가기
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프]

입력2025.11.25 08:00

00분 57초 소요
[한 눈에 읽기]
①코스피, 다시 4000선 아래…지지선은 3700~3800
②삼성바이오, 인적분할 후 재상장…합산 시총 91조, 4조↑
③조선 3사, 10년 만에 A등급 회복…구조 개선이 이끌었다

MARKET INDEX
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 'AI 랠리' 재점화에 일제 상승

○월러 Fed 이사 "12월 금리 인하 지지"…투자심리 회복

○추수감사절 연휴로 거래량 감소·변동성 확대 우려도

TOP 3 NEWS
■ 다시 4000선 이탈 코스피…지지선은 어디
○21일 3% 넘게 하락하며 3800선대로 내려앉아
○美 증시 반등·저가 매수세 유입에 하루만에 반등
○당분간 조정 국민 지속 예상
■ 삼성바이오 두종목으로 재상장…합산 시총 91조
○첫날부터 '실적·파이프라인' 재평가
○삼성바이오로직스 '퓨어 CDMO'
○삼성에피스홀딩스 '신약 개발·투자 확대'
■ 조선 3사, 일제히 '신용도 A급' 회복…중후장대 중 예외적 개선 흐름
○한화오션 BBB+ → A-, 삼성重도 6월 상향
○HD현대중공업은 A+에 '긍정적' 전망
○현금흐름과 수익성 동반 개선…수주도↑
그래픽 뉴스 : [금통위poll] ①올해 금리인하 끝났다…내년엔 "1분기 인하 vs 장기 동결"
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○11월 동결, 부동산 시장 불안·환율 불안정 부각

○1분기 내린다 vs 인하 끝났다 팽팽…내년 말 2.25%

○美 12월 인하…내년 말 3.25% 예상 다수

돈이 되는 法
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ "다른 프로젝트 투입" 정규직 근로자 정직 후 해고는 부당
○대표 "다음 프로젝트 전 정직처리" 후 퇴사 통보
○서울지노위·중노위는 근로자 구제신청 기각
○법원 "자진 퇴사 증거 없어"…부당해고 판단
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112414343475036
■ 범죄피해자 지원 '원스톱' 처리
○2027년 2월 가동 목표
○비대면 클릭 한번으로 해결
○지원제도 하나로 모아 일상 복귀 앞당겨
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112414430707093
■ 조기출근·야근 반복…주 52시간 넘지 않아도 뇌출혈 '업무상 재해' 인정
○주 52시간 미만에도 뇌출혈 발생, 업무상 재해 맞다
○공단 "인과관계 인정되지 않아" 부지급 결정
○법원 "업무부담 가중요인 고려, 질병 관련성 증가했다"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112414524147231

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 엔에이치스팩32호 청약, 확정 공모가 2000원


○해외

02:45 독일 Buba 총재Nagel의 연설

03:00 미국 2년물 국채입찰

14:00 영국 자동차 신규등록 (YoY) (10월)

16:00 독일 GDP(QoQ) (3분기)

22:30 미국 근원 생산자물가지수(MoM) (9월)

22:30 미국 근원 소매판매(MoM) (9월)

22:30 미국 생산자물가지수(MoM) (9월)

22:30 미국 소매판매(MoM) (9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 8℃(1℃) ｜최고기온 : 11℃(6℃)
○강수확률 오전 70%｜오후 60%
○미세먼지 오전 나쁨｜오후 보통
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




