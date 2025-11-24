본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

대구보훈청, 국가유공자 주거환경 개선사업 준공식 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.24 10:31

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

HS화성 후원으로 보훈가족 주거 개선 지원

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 21일 HS화성의 후원으로 '국가유공자 등 보훈가족 주거환경개선사업' 준공식을 진행했다.

대구보훈청이 국가유공자 주거환경 개선사업 준공식을 갖고 기념촬영하고 있다. 대구보훈청 제공

대구보훈청이 국가유공자 주거환경 개선사업 준공식을 갖고 기념촬영하고 있다. 대구보훈청 제공

AD
원본보기 아이콘

이 사업은 월남참전 국가유공자 등 보훈가족 2가구를 대상으로 진행, HS화성은 1000만원을 지원해 옥상 방수 공사, 도배·장판 교체 등 노후 주택의 주거환경 개선을 실시했다.


대구 동구에 거주하는 월남참전유공자 장 모 씨(만 81세)는 "집수리 후원 덕분에 올겨울을 안전하고 쾌적하게 보낼 수 있을 것 같다"며 감사의 마음을 전했다.

HS화성 관계자는 "나라를 위해 헌신하신 국가유공자와 보훈가족의 헌신과 공헌에 감사드리며 보훈가족의 복지 향상을 위해 후원 활동을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.


김종술 대구지방보훈청장은 "국가유공자와 보훈가족의 주거개선 등 복지사업에 적극적으로 후원해주는 HS화성에 깊이 감사드리며, 지역사회와 연계해 보훈가족의 복지 증진을 적극 지원하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴 "점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

"월 1200만원 '턱턱' 받아가네" 의원 수 너무 많아…'DOGE' 가동 앞둔 日

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기