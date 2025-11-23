양양 서면 산불 16시간 만에 진화

산림 22.5㏊ 소실

인명피해는 없어

22일 강원 양양 서면에서 발생한 산불이 산림 약 22.5㏊(22만5천㎡)를 태우고 16시간여 만에 꺼졌다.

산림 및 소방 당국은 23일 오전 10시20분께 산불 진화 헬기 26대를 차례대로 투입해 주불을 진화했다. 이에 따라 당국은 잔불 정리와 뒷불 감시 체제로 전환했다.

불은 전날 오후 6시16분께 양양 서면 서림리의 한 펜션 맞은 편 야산에서 발생했다. 야간 진화인력 326명을 긴급 투입해 밤새 산불 진화에 나섰으나 급경사 등으로 진화에 어려움을 겪었다.

양양군은 같은 날 오후 7시35분께 서림리와 갈천, 송천 등 화재 지역 인근 5개 마을 330가구, 600여명의 주민에게 재난 안전 문자를 통해 마을회관 등으로 대피할 것을 권고했다. 2명의 주민이 한때 대피했다가 자진 귀가했으며, 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>