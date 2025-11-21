본문 바로가기
IT·통합

엔씨소프트 '아이온2' 하루 평균 150만명이 즐긴다

노경조기자

입력2025.11.21 15:42

"PC 결제 비중 90%…앱 마켓 반영 안돼"

엔씨소프트 신작 '아이온2'의 평균 일간 활성 이용자 수(DAU)가 150만명을 넘어선 것으로 나타났다.


'아이온2' 이미지. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트는 21일 '아이온2'의 초반 성과를 공유하며 이같이 밝혔다.

'아이온2'는 엔씨소프트의 대표작 '아이온' 지식재산권(IP)을 활용해 언리얼 엔진 5로 개발한 차세대 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다. 지난 19일 자정 한국과 대만에 동시 출시됐으며, PC·모바일에서 즐길 수 있다.


매출 정보는 공개하지 않았다. 다만 엔씨소프트는 "출시와 동시에 PC 자체 결제를 도입했고 현재 PC 결제 비중은 전체의 90% 이상"이라며 "해당 매출은 모바일 앱 마켓 순위에 반영되지 않는다"고 설명했다.


모바일인덱스에 따르면 '아이온2'는 전날 기준 애플 앱스토어에서 매출 5위를 기록했으며, 이날 구글 플레이 실시간 순위를 기준으로는 30∼40위권에 올라 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
