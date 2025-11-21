엔씨소프트 '아이온2' 하루 평균 150만명이 즐긴다

"PC 결제 비중 90%…앱 마켓 반영 안돼"

엔씨소프트는 21일 '아이온2'의 초반 성과를 공유하며 이같이 밝혔다.

'아이온2'는 엔씨소프트의 대표작 '아이온' 지식재산권(IP)을 활용해 언리얼 엔진 5로 개발한 차세대 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다. 지난 19일 자정 한국과 대만에 동시 출시됐으며, PC·모바일에서 즐길 수 있다.

매출 정보는 공개하지 않았다. 다만 엔씨소프트는 "출시와 동시에 PC 자체 결제를 도입했고 현재 PC 결제 비중은 전체의 90% 이상"이라며 "해당 매출은 모바일 앱 마켓 순위에 반영되지 않는다"고 설명했다.

모바일인덱스에 따르면 '아이온2'는 전날 기준 애플 앱스토어에서 매출 5위를 기록했으며, 이날 구글 플레이 실시간 순위를 기준으로는 30∼40위권에 올라 있다.





