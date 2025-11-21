본문 바로가기
동두천시, 고독사 예방·복지 사각지대 발굴 홍보 활동 실시

이종구기자

입력2025.11.21 14:42

경기 동두천시 복지정책과 희망복지팀(무한돌봄센터)은 지난 20일 큰시장 일대에서 장날을 맞아 '고독사 예방 및 복지 사각지대 발굴'을 위한 현장 홍보 활동을 진행했다.

동두천시 복지정책과 희망복지팀(무한돌봄센터)이 지난 20일 큰시장 일대에서 장날을 맞아 '고독사 예방 및 복지 사각지대 발굴'을 위한 현장 홍보 활동을 진행하고 있다. 동두천시 제공

동두천시 복지정책과 희망복지팀(무한돌봄센터)이 지난 20일 큰시장 일대에서 장날을 맞아 '고독사 예방 및 복지 사각지대 발굴'을 위한 현장 홍보 활동을 진행하고 있다. 동두천시 제공

이번 캠페인에서는 겨울철 취약계층 보호를 위해 어려운 이웃 제보 방법과 복지서비스 신청 절차, 복지위기 알림 앱 활용법 등을 안내하고 리플릿· 홍보물품을 전달했다.


또한 ▲무한돌봄센터 사업 ▲경기도 위기상담 콜센터 및 긴급복지 핫라인 ▲명예사회복지공무원·경기도 희망보듬이 모집 등 복지 안전망 구축을 위한 제도를 함께 홍보하며 참여를 독려했다.

시 관계자는 "고독사 예방과 복지 사각지대 해소를 위해 지역주민의 관심과 제보가 무엇보다 중요하다"며 "민관이 함께하는 지역 복지 안전망 구축을 위해 지속적인 홍보와 발굴 활동을 이어가겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

