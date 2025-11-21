동아대학교, ‘SW Innovation Week’ 2500여명 참여 속 성황

AI·SW 교육·산학·창업 아우르는 21개 프로그램 운영

동아대학교(총장 이해우)는 '2025 SW Innovation Week'가 2500여명이 참여한 가운데 성공적으로 마무리됐다고 21일 전했다.

이 행사는 지난 11일부터 13일까지 동아대 승학캠퍼스 공과대학 5호관 일대에서 열려, 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 'SW중심대학사업'의 지원으로 진행됐다.

동아대 소프트웨어대학과 소프트웨어혁신센터, 부산시가 공동으로 주관, 지난해에 이어 두 번째로 열린 연례행사로서 AI·SW 분야의 교육, 산학협력, 취업, 창업을 아우르는 대표 프로그램으로 자리 잡고 있다.

올해 행사는 성과·대회·취업·강연·홍보·이벤트 등 6개 Zone에서 총 21개의 프로그램으로 구성됐다. 주요 프로그램은 ▲Fair Day 졸업작품전 ▲DevDay 프로젝트 발표회 ▲AI·SW 신기술 3EX 프로젝트 발표회 ▲2025 Vision Mandarine Hack ▲동아 해커톤 ▲AI 면접 및 적성검사 ▲SW중심대학 홍보관 ▲AI/SW 현직자 특강 ▲창업특강과 컨설팅 등이 포함됐다.

학생들은 전공 프로젝트 발표, 산학협력 작품전, AI 기반 채용 체험 프로그램 등 실무 중심 활동을 통해 전문성을 기를 수 있었다. 특히 '2025 Vision Mandarine Hack' 해커톤은 독창적인 주제와 실증 중심의 프로젝트 구성으로 높은 관심을 받았다.

행사에 참여한 학생들은 "선배들의 졸업작품을 보며 진로에 확신을 얻었다", "AI 기반 면접 체험이 실제 취업 준비에 큰 도움이 됐다", "기업과 현업 전문가 특강이 진로 설계에 유익했다", "SW중심대학사업 홍보관에서 다양한 프로그램 정보를 얻을 수 있었다" 등 긍정적인 의견을 남겼으며, 만족도 조사에서는 5점 만점에 평균 4.7점을 기록하며 높은 만족도를 보였다.

또 행사 공간 구성과 동선, 프로그램 운영, 운영진 대응에 대한 평가도 전반적으로 우수했다. AI포토부스와 스탬프랠리 등 이벤트 Zone도 학생들의 큰 참여를 이끌었다.

행사 마지막 날 진행된 통합 시상식에서는 해커톤, UCC 공모전, 캐릭터 공모전 등 다양한 경진대회의 수상자를 함께 축하하며 학생들이 서로의 성과를 공유하고 새로운 도전 의지를 다지는 시간이 마련됐다.

동아대 소프트웨어혁신센터장 이석환 교수는 "동아대는 3-Ex(체험?경험?실증) 기반의 교육 모델을 중심으로 지역 산업이 요구하는 AI·SW 인재를 양성하고 있다"며 "최신 기술 흐름에 맞춘 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 부산의 디지털 융합 혁신을 선도하겠다"고 전했다.





