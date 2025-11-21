본문 바로가기
LG전자·블루포인트 '스튜디오341' 시즌2 7개팀 선발 완료

김대현기자

입력2025.11.21 09:38

"5개월 육성 프로그램…내년 4월 스핀오프

LG전자 사내벤처 육성 프로그램 '스튜디오341'(STUDIO341)의 시즌2 최종 7개팀이 선발됐다.

LG전자 사내벤처 육성 프로그램 '스튜디오341'(STUDIO341) 관련 행사에서 한 참가자가 발표하고 있다. 블루포인트

LG전자 사내벤처 육성 프로그램 '스튜디오341'(STUDIO341) 관련 행사에서 한 참가자가 발표하고 있다. 블루포인트

21일 블루포인트에 따르면 스튜디오341은 이번 선정된 팀들에 대해 향후 약 5개월간 육성 프로그램을 거쳐, 내년 4월 데모데이를 열어 최종 스핀오프 팀을 선정한다.


스튜디오341은 LG전자의 내부 인재가 직접 신사업을 발굴하고 시장 검증을 거쳐 독립 법인으로 성장할 수 있도록 지원하는 사내벤처 프로그램이다. 국내 대표 액셀러레이터(AC) 블루포인트파트너스가 운영을 맡고 있다. 앞선 시즌1에서는 최종 선발 6개팀 가운데 5개팀이 스핀오프에 성공했다. 이후 지속적인 매출 성장을 비롯해 외부 투자 유치, 사업 제휴 등을 이어가고 있다.

시즌2에서는 기존 대비 '더 빠른 시장 검증'을 목표로 프로그램 전반을 재설계한 점이 특징이다. 이 과정에서 전체 팀의 70%가 피보팅(Pivoting, 사업 방향 전환)하며, 실제 시장 요구에 부합하는 사업 모델을 구축했다.


특히 다수의 초기 스타트업을 발굴·지원하며 구축한 블루포인트의 컴퍼니빌딩 모델을 접목해 '문제 검증·피보팅·PMF(시장적합성) 확보'의 전 과정을 실전형으로 설계해 참가 팀들의 성장을 이끌었다. 블루포인트는 각 팀에 전담 심사역을 배정하고, 심층 멘토링을 비롯해 전문가 연결, 외부 스타트업과의 협업 등으로 팀의 사업화를 지원하고 있다.


스핀오프 대상 팀엔 LG전자와 블루포인트가 각각 최대 2억원의 투자금이 제공된다. 신규 법인 설립부터 후속 성장 지원까지 원스톱으로 이뤄진다.

최원기 블루포인트 수석심사역은 "스튜디오341의 시즌1을 통해 LG전자 내부 인재가 '창업가'로 성장할 수 있다는 강력한 가능성을 확인했다"며 "LG전자 내부의 뛰어난 역량과 블루포인트의 컴퍼니빌딩 전문성이 만날 때, 사내벤처는 단순한 제도가 아니라 새로운 성장 엔진이 된다"고 밝혔다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
