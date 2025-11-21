신협, 사회적경제기업 지원 성과 발표…2167억 공급

사회적금융 우수조합에

한빛신협·광주문화신협 선정

신협중앙회가 20일 신협중앙연수원에서 '2025년 신협 사회적금융 성과공유회'와 '협동조합 상생·성장 어부바 프로젝트 시상식'을 한국사회적기업진흥원과 공동 개최했다고 밝혔다.

신협은 2016년부터 사회적금융 활성화를 위해 사회적경제기업 전용 장기·저리 상생협력대출, 예금이자 일부와 신협사회적경제기금을 재원으로 사회적경제기업을 지원하는 신협사회적예탁금을 꾸준히 확대해 왔다.

상생협력대출은 최장 20년, 3%대 금리로 운용되며 2025년 10월 말 기준 1115개 사회적경제기업에 총 2167억 원을 공급했다. 신협사회적예탁금을 통해 운영비·행사비·판로지원 등 총 1억1000만원을 지원해 사회적경제기업의 안정적 경영을 뒷받침했다.

이날 성과공유회에서는 2025년도 사회적금융활성화 우수조합으로 한빛신협과 광주문화신협이 선정됐다. 한빛신협은 2022년부터 사회적예탁금을 적극 취급해 누적 216건, 16억원을 달성했으며, 민들레의료복지사회적협동조합 등 지역 내 다양한 조직과 연대협력사업을 추진해 왔다. 광주문화신협은 상생협력대출을 통해 16개 사회적경제기업에 총 69억원을 공급하고, 지역 사회적경제박람회 참여 등 네트워크 활동에도 적극적으로 참여한 공로를 인정받았다.

'협동조합 어부바 공모사업'은 진흥원이 주관하고 신협 및 신협사회공헌재단이 총 8천만 원을 후원해 추진한 사업으로, 올해에는 102개 협동조합이 참여했다. 전문 심사를 거쳐 선정된 10개 사업이 약 4개월간 운영되었으며, 이날 성과공유회에서 주요 결과가 발표됐다.

특히 신탄진신협과 연계한 에너지전환해유 사회적협동조합의 '기후위기 어부바 탄소중립 나들이 프로그램', 풀무신협과 연계한 홍성의료복지사회적협동조합의 '조합원이 만드는 홍동 공유돌봄체계 구축'이 우수사례로 선정돼 신협중앙회장 및 진흥원장 표창을 받았다.

성과공유회에는 우욱현 신협 관리이사, 안수진 한국사회적기업진흥원 협동조합지원실장, 김대훈 전국협동조합연합회 사무총장을 비롯해 공모사업 참여 협동조합과 신협 임직원 등 82명이 참석했다. 발표된 사례는 지역사회 상호돌봄 공동체 구축, 마을관리 사회적협동조합 활성화, 취약계층 에너지복지 및 탄소중립 돌봄, 청년주택 거주 청년 커뮤니티 활성화, 협동조합 데이터 톤 구축, 자립준비청년 명절 지원 등으로 구성됐다.

우욱현 이사는 "신협은 자조와 협동의 가치를 기반으로 사회적경제조직이 자생력을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하고 있다"며 "앞으로도 정부의 사회연대금융 정책기조에 맞춰 제도 개선과 협력 네트워크 강화를 통해 지역의 공동 문제 해결과 상생성장을 위한 역할을 다하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



