BNK금융그룹, 부산서 스타트업·핀테크 회원사 초청 ‘Storage B 멤버십 데이’ 개최

혁신 공간 ‘스페이스 원지’서 네트워킹·협업 강화… 핀테크 산업 발전 기여

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 20일 스타트업과 핀테크 육성 프로그램인 'Storage B' 회원사를 부산으로 초청해 멤버십 데이 행사를 진행했다.

Storage B는 스타트업과 핀테크 기업을 발굴하고 육성하며 협업과 투자 기회를 제공함으로써 BNK금융그룹의 혁신 사업모델과 신규 수익원을 창출하고, 국내 핀테크 산업 발전에 기여하기 위한 프로그램이다.

BNK금융그룹이 부산서 스타트업·핀테크 회원사 초청 'Storage B 멤버십 데이'를 개최하고 기념촬영하고 있다. BNK금융 제공

이 행사에는 부산을 비롯한 수도권 지역의 Storage B 회원사와 BNK금융지주·계열사 임직원이 함께 참여해 네트워킹을 진행했다.

행사는 부산 영도 연안에 위치한 '스페이스 원지'에서 열려, 100년이 넘은 항만창고를 개조한 이 공간은 부산의 근대 역사와 혁신의 의미를 동시에 담아 프로그램 참여 스타트업과 잘 어울리는 장소로 평가된다.

BNK금융그룹은 2023년부터 Storage B를 운영하며, 2023년 18개, 2024년 15개 업체를 선발해 계열사와의 비즈니스 연계, 투자 지원 등 다양한 협업을 진행하고 있다.

현재 33개 회원사 중 15개 사는 BNK금융그룹 계열사와 협업을 추진하고 있으며, 뷰티 테크 스타트업 '라이브 엑스(LIVE X)'와 해양 빅데이터 기술 스타트업 '맵시(MAPSEA)'는 BNK벤처투자를 통해 투자를 유치하기도 했다.

BNK금융지주 AI 미래가치 부문 박성욱 전무는 "스타트업과 격식 없는 네트워킹을 통해 최신 트렌드와 기업들의 고민을 직접 확인할 수 있었다"며 "Storage B 회원사와의 협업을 강화해 상생을 위한 신규 비즈니스 모델 창출 등 BNK금융그룹 차원의 생산적 금융을 실현하겠다"고 전했다.

이 행사는 BNK금융그룹이 지역과 함께하는 혁신 생태계 조성과 핀테크 산업 발전을 위해 지속적으로 추진하고 있는 활동의 일환으로 평가된다.





영남취재본부 조충현 기자



