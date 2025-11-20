본문 바로가기
부산 기장군, 일본 분고오노시 교류방문단 맞아 우호 협력 강화

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.20 16:52

30여년간 이어진 우호 관계 속 공식 방문·홈스테이 교류 성료

기장군(군수 정종복)은 지난 18일부터 20일까지 일본 오이타현 분고오노시 교류방문단 28명을 맞아 다양한 우호 교류 일정을 성공적으로 마무리했다.

기장군청에서 일본 분고오노시 교류방문단의 환영행사가 진행되고 있다. 기장군 제공

이 방문은 1995년 민간 차원에서 시작된 기장군 장안읍과 분고오노시 간 교류의 연장선으로, 두 도시는 우호 협력 증진을 위해 격년제로 상호 방문을 이어오고 있다.


올해 교류는 지난해 10월 양 도시가 공식적으로 우호교류의향서를 체결한 뒤 처음 진행되는 방문으로, 기장군과 기장군의회, 한일민간교류협의회 등 행정·의회·민간 부문이 모두 참여해 보다 폭넓은 협력 논의를 진행했다.

방문 기간 공식 환영행사와 홈스테이 교류 등 다양한 우호 교류 일정이 이어지며, 30여년간 쌓아온 양 도시의 신뢰와 협력 관계를 한층 강화하는 계기가 됐다.


정종복 군수는 "이번 분고오노시 교류방문단의 기장군 방문을 진심으로 환영한다"며 "30여년간 이어진 양 도시의 신뢰를 기반으로 실질적이고 미래지향적인 교류를 추진하겠다"고 말했다.


가와노 후미토시 분고오노시장도 "기장군의 따뜻한 환대에 감사드리며, 앞으로 문화·경제·교육 등 다양한 분야에서 상생 발전을 이루겠다"고 화답했다.

일본 분고오노시는 하라지리 폭포 등 아름다운 자연경관으로 유명하며, 지역 경제는 주로 농업과 관광산업을 중심으로 형성되어 있다. 기장군은 분고오노시와의 협력 관계를 더욱 확대해 양 도시 주민 모두가 체감할 수 있는 실질적인 교류 성과를 만들어 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
