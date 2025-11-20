성주관광두레 주민사업체 ㈜더옐롱 '한국관광공사 사장상' 수상

전국대회 '이음두레'서 지역 특색 살려 호평

기념품/체험 상품 대회서도 '우수업체' 선정

성주군(군수 이병환)은 지역 관광두레 주민사업체인 ㈜더옐롱이 한국관광공사가 주최한 2025 관광두레 전국대회 '이음두레'에서 한국관광공사 사장상을 수상하는 쾌거를 이뤘다고 20일 밝혔다.

'이음두레'는 전국의 관광두레 PD, 주민사업체, 지자체 관계자 등이 한자리에 모여 한 해 동안의 성과를 공유하고 상호 교류하는 축제의 장이다.

이번 행사에서 성주군의 ㈜더옐롱은 지역 고유의 특색을 살린 관광 콘텐츠 개발과 지속 가능한 사업 운영 능력을 높이 평가받아 한국관광공사 사장상을 수상하는 영예를 안았다.

특히, 이번 대회에서 함께 진행된 '제1회 기념품/체험 상품 콘테스트'에서의 성과는 더욱 주목할 만하다.

전국의 유망한 관광두레 사업체들이 참가해 치열한 경쟁을 펼친 가운데, ㈜더옐롱은 창의적이고 매력적인 체험 프로그램을 선보이며 심사위원단의 호평을 이끌어내 우수사업체로 최종 선정됐다.

㈜더옐롱은 성주군의 대표 특산물인 참외를 활용한 디저트와 굿즈, 체험 프로그램을 통해 관광객들에게 색다른 즐거움을 선사해 왔으며, 이번 수상을 계기로 성주를 대표하는 로컬 관광 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 하게 됐다.

성주군 관계자는 "이번 수상은 주민들이 주도하여 지역의 관광 자원을 발굴하고 육성해 온 노력의 결실"이라며, "앞으로도 ㈜더옐롱과 같은 우수한 주민사업체가 더욱 성장하여 지역 관광 활성화와 경제 발전에 기여할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다."고 말했다.

한편, 성주군은 관광두레 사업을 통해 주민 공동체의 역량을 강화하고 차별화된 로컬 여행 상품을 지속적으로 개발하여 '머물고 싶은 여행지 성주'를 만들어 가는 데 주력하고 있다.





