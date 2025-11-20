경산시-수자원공사, 남천 하천유지용수 공급 MOU…'건강한 수생태 환경 조성' 약속

경산시(시장 조현일)는 19일 맑은 물 사업본부에서 한국수자원공사 운문권 지사와 '남천 하천유지용수(환경 개선 용수) 공급'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 경산시에서 추진 중인 도심 하천을 특색있는 수변환경으로 정비하는 '남천 자연생태하천 조성 사업'의 일환으로 마련됐다.

경산시 중심지를 관류하는 남천(지방하천)이 평상시 유량 부족으로 건천화가 심화되고, 이를 해소하기 위해 하수재이용수를 송수함에 따라 발생하는 악취 우려에 대한 근본적인 원인 해결을 목적으로 한다.

경산시는 이번 협약을 통해 대정동에 위치한 수자원공사의 기존 하천 원수 취수·공급시설을 활용할 수 있게 되고 안정적이고 풍부한 수원 확보가 가능해져 남천의 건천화를 해소하고 건강한 수생태 환경 및 친수공간을 조성할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 양 기관은 안정적 물 공급을 위한 구체적인 협력체계를 구축하여, 가뭄·홍수 등 자연재해에 대비한 안정적 물 관리를 위해 노력할 계획이다.

조현일 경산시장은 "하천유지용수의 추가적인 공급으로 건강한 수생태 환경이 회복되고, 자연과 사람이 함께하는 자연 친화적인 남천이 조성 될 것"이라며 "앞으로도 양 기관의 긴밀한 협력을 통한 시민들이 쾌적한 수변환경을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



