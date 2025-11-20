신정훈 "지역 갈라치기 안돼"…주철현 향해 '쓴소리'

SNS 통해 '주 의원 동부권 소외론' 동의 못해

민주당스럽지 못해…"지금은 '통합·상생' 할 때"

주 의원 "현실문제 외면하는 것 책임 방기" 밝혀

더불어민주당 신정훈 의원(나주·화순)이 같은 당 주철현 의원(여수갑)의 '동부권 소외론' 입장과 관련, "지역 갈라치기 선동을 중단해 달라"며 이례적으로 서운함을 표했다.

신 의원은 20일 자신의 SNS(사회관계망서비스)를 통해 "내년 전남도지사 선거는 178만 도민이 소멸 위기를 넘어 새로운 미래를 여는 통합 잔치가 돼야 한다"며 "그러나 우려를 했던 지역 갈라치기 조짐이 시작됐다. 동부권 소외론이라 해석할 수밖에 없는 말이 그것도 도지사에 출마하겠다는 분(주철현 의원) 입에서 나왔다"고 지적했다.

전날 주 의원은 '서부권 중심으로 변해가는 전남의 경제지도를 균형발전으로 바로잡겠다', '김영록 전남도지사의 서부권 중심의 정책 제안은 전남의 3분의 2가 배제된 도정이었다' , '기울어진 균형추를 바로 세우겠다'는 등 발언을 한 것으로 알려졌다.

신 의원은 "지난 기간 전남 도정을 비판하신 말씀이 모두 틀렸다는 뜻은 아니다. 하지만 그 진단이 있지도 않은 동부권 소외론이라면 동의하기 어렵다"며 "무엇보다 민주당 답지 못하다. 동부권 소외론을 내세워 선거를 치르겠다는 선언이나 마찬가지로 들리기 때문이다"고 강조했다.

그러면서 "지금 우리가 해야 할 일은 지역 갈라치기가 아니라 통합·상생이다"며 "전남의 미래는 '여수국가산단의 재도약', '광양제철산업의 생태계 전환', '순천·여수 관광의 혁신', '솔라시티의 AI 데이터센터 전후방산업의 유치', '신안 해상풍력과 무안 공항 거점화'를 통해 하나의 전남으로 통합해야 비로소 완성할 수 있다"고 밝혔다.

이와관련 이날 주 의원도 자신의 SNS에서 "전남 동부권 소외는 정치 구호가 아니라 현실이다. 현실의 문제를 외면하는 것이야말로 정치인의 책임 방기다"는 입장을 밝혔다.

한편 신 의원과 주 의원은 내년 전남도지사 출마를 준비 중이다.





