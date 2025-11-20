해운대부민병원, 26일 지역 주민 대상 ‘소화기질환 건강교실’ 개최

소화기센터 김성현 과장 강연
예방 수칙·건강검진 중요성 안내
하루의 균형은 위장에서 시작된다.
해운대부민병원은 오는 26일 오후 3시 병원 지하 4층 대강당에서 지역 주민을 위한 건강교실을 개최한다.
이 건강교실에서는 소화기센터 김성현 과장이 강연자로 나서 '소화기질환 바로 알기' 주제로 강의를 진행한다.
김 과장은 환자 진료 현장에서 가장 흔히 접하는 위염, 역류성식도염, 위·대장 용종, 간 질환 등 다양한 소화기 질환의 원인과 주요 증상, 조기 진단과 관리 방법을 이해하기 쉽게 설명할 예정이다.
또 식습관·생활습관 개선을 통한 예방 수칙과 정기적인 건강검진의 중요성도 강조하며, 강의 후에는 참석자들이 평소 궁금했던 건강 관련 질문을 할 수 있는 질의응답 시간도 마련된다.
강대환 병원장은 "해운대부민병원은 지역 주민들이 스스로 건강을 지킬 수 있도록 다양한 건강 교육과 예방 중심 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "이번 건강교실이 소화기질환에 대한 올바른 이해와 실질적인 건강관리 실천으로 이어지길 바란다"고 말했다.
소화기내과 김성현 과장.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
