캠퍼스서 펼쳐진 한·일 역사문화 프로젝트… 신라대 일어교육과, RISE연계 대회

한일 역사문화를 비교하는 프로젝트가 대학 캠퍼스에서 진행됐다.

신라대학교(총장 허남식) 일어교육과가 '대한일어일문학회 추계 학술대회'에서 '한일 역사문화 비교 프로젝트 대회'를 펼쳐 눈길을 끌었다.

지난 15일 대한일어일문학회가 주관한 추계 학술대회가 부산대학교 인문관에서 열렸고 이 행사에 신라대 일어교육과 교수와 학생 40여명이 참여했다.

분과별 학술발표, 포스터 발표, 개회식, 초청강연 등 다양한 섹션이 펼쳐진 이번 학술대회에서 신라대 일어교육과는 RISE 사업의 지원을 받아 '한일 역사·문화 비교 프로젝트 대회' 섹션을 운영했다.

이번 프로젝트는 일어교육과 학생 8명이 1개조로 모두 5개조가 참여했다. △역사와 문화로 알아보는 한국과 일본의 절 이야기 △한일 불교 같은 뿌리, 다른 길 △한국과 일본의 종교적 일상 비교: 신앙의 선택과 문화의 공존 △한국사찰과 일본사찰의 탄생 배경설화 및 비교 △현대사회 미디어에서의 사찰 이미지 활용 등 부산과 일본의 사찰을 비교·분석한 연구 결과를 발표했다.

참여 학생들은 완벽한 프로젝트 발표를 위해 준비 과정에서부터 교수진과 의견을 공유하고 대한일어일문학회 회장 김용각 교수의 조언을 받아 연구 설계를 했다.

학생들은 '사전 조사-자료해석-현장비교-최종발표' 과정을 통해 학술발표 경험을 쌓았고 프로젝트 기반 학습(PBL)을 통한 연구 역량 강화와 논리적 의사소통 능력도 키우는 기회를 가졌다.

대학 측은 이번 프로젝트는 단순한 문화소개 수준을 넘어 학문적 분석과 비판적 사고를 기반으로 연구를 수행할 수 있어 일본어 교육 전공자로서 전공지식과 비교문화적 관점을 심화할 수 있는 시간이었다고 설명했다.

신라대 일어교육과 이윤아 학과장은 "9월 절 탐방과 중간 리허설을 거쳐 11월 프로젝트 대회에서 학생들이 스스로 정한 주제로 멋진 발표를 해준 것이 매우 자랑스럽고 준비 과정에서 드러난 팀워크와 성장 덕분에 학과의 단합을 다시 한번 느낄 수 있었다"고 말했다.

프로그램에 참여한 4학년 공지우 학생은 "부산과 일본 사찰을 하나의 시각으로 비교 분석하며 일본 문화에 대한 이해가 깊어졌다"며 "특히 학회에서 실제로 발표하는 경험이 전공자로서 동기부여가 됐다"고 소감을 전했다.

황인주 RISE사업단장은 "이번 프로그램은 학생들이 지역 문화자원을 일본 문화와 비교하며 국제적 시각을 확장하고 부산형 RISE 사업이 지향하는 글로벌 문화·관광 인재 양성 모델을 완성한 의미 있는 사례"라고 말했다.

황 단장은 "학문 기반 실무교육과 국제 비교문화 프로그램을 확대해 부산 지역의 글로벌 문화 역량을 강화하는 데 앞장서겠다"고 힘줬다.

신라대는 RISE 연계 교육모델을 지속 확대해 학생들이 지역과 세계를 연결하는 인재로 성장할 수 있도록 학문·실무·국제 교류가 결합한 비교문화 프로그램을 운영할 계획이다.





