중동에서 인정받은 삼성E&A…글로벌 EPC 강자 입증

장희준기자

입력2025.11.20 10:35

차별화된 기술력과 풍부한 경험 입증

삼성E&A가 중동 최고의 권위를 자랑하는 'MEED 프로젝트상(MEED Projects Awards)'을 14년 연속 수상하며 글로벌 EPC(설계·조달·시공) 강자로서의 위상을 공고히 했다.


삼성E&A는 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 진행된 'MEED 프로젝트상' 시상식에서 사우디아라비아 'APOC PDH(프로판 탈수소)·UTOS(유틸리티 기반시설)' 프로젝트가 에너지 분야 'MEED 프로젝트상'을 받았다고 20일 밝혔다. MEED는 중동 최고의 권위를 자랑하는 경제 전문 주간지로, 중동 및 북아프리카 지역 프로젝트 중 가장 우수한 프로젝트를 매년 선정하고 있다. 삼성E&A는 올해까지 14년 연속 수상으로, 차별화된 혁신 기술력을 거듭 입증했다.

19일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 'MEED 프로젝트상' 시상식에서 사우디아라비아 'APOC PDH(프로판 탈수소)·UTOS(유틸리티 기반시설)' 프로젝트를 수행한 삼성E&A 관계자가 기념촬영을 하고 있다. 삼성E&A

19일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 'MEED 프로젝트상' 시상식에서 사우디아라비아 'APOC PDH(프로판 탈수소)·UTOS(유틸리티 기반시설)' 프로젝트를 수행한 삼성E&A 관계자가 기념촬영을 하고 있다. 삼성E&A

'APOC PDH·UTOS' 프로젝트는 에너지 분야에서 사우디아라비아 '최고 프로젝트(National Winner)' 선정에 이어 '중동 및 북아프리카 지역 최우수상'을 수상하는 영광을 안았다.


이 프로젝트는 사우디 북동쪽 해안에 위치한 주베일 2공단 내에 연간 84만여t 규모의 프로필렌을 생산하는 PDH 플랜트와 유틸리티 기반시설을 건설하는 사업으로, 삼성E&A가 사우디 APOC(Advanced Polyolefins Company)로부터 수주해 EPC 전 과정을 수행했다.


삼성E&A는 프로젝트 초기 불안정한 대외 환경 속에서도 설계 자동화·모듈화 등 차별화된 혁신 기술과 풍부한 경험을 바탕으로 공기를 준수해냈다. 인근에 위치한 기존 현장 제반 시설의 재사용을 통해 건설 폐기물을 줄이고 자원 효율화 성과를 끌어냈다는 설명이다. 이 밖에도 주요 자재 현지 수급, 현지 인력 채용 확대 등 지역사회 상생 노력도 높은 평가를 받았다.

삼성E&A 관계자는 "차별화된 프로젝트 수행 능력을 세계적으로 인정받게 됐다"며 "앞으로도 혁신 기술과 최고의 품질을 바탕으로 중동 시장에서의 입지를 확고히 하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

