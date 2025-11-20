본문 바로가기
47년 향토기업 김장 온정 담아… BN그룹, 사랑의 김치나눔 한마당 동참

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.20 10:04

19일 벡스코 제2전시장서 김장 나누기 행사

47년 역사 부산 명문향토기업 BN그룹(사장 조우현)이 지역사회에 따뜻한 나눔의 손길을 전했다.


BN그룹은 지난 19일 10시 벡스코 제2전시장에서 열린 '2025년 사랑의 김치나눔 한마당' 행사에 동참해 성금 전달 및 김장 봉사를 진행했다고 20일 알렸다.

지난 19일 벡스코에서 열린 '2025년 사랑의 김치나눔 한마당' 행사에 참여한 BN그룹 임직원들이 김장 김치를 담그고 있다.

지난 19일 벡스코에서 열린 '2025년 사랑의 김치나눔 한마당' 행사에 참여한 BN그룹 임직원들이 김장 김치를 담그고 있다.

올해 15회를 맞은 사랑의 김치나눔 한마당은 부산시가 주최하고 부산광역시자원봉사센터, 16개 구·군자원봉사센터, 벡스코가 공동 주관하는 부산 최대 규모의 김치 나눔 행사다.

BN그룹 임직원을 비롯한 후원기업, 유관 기관·단체 등 참가자 1000여명이 정성을 다해 포장한 김장 김치는 부산 지역 홀로 어르신 가정 등 취약계층 6000여세대에게 전달된다. 따뜻한 지역사회를 만드는 나눔 활동을 위한 성금 전달도 이뤄졌다.


조우현 BN그룹 사장은 "우리 임직원의 정성이 담긴 김치가 지역 이웃들의 겨울 밥상에 따뜻한 온기가 되길 바란다"며 "BN그룹은 지역사회와 행복을 나누는 명문 향토기업의 책임을 다해 따뜻한 부산을 만드는 데 힘을 보태겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
