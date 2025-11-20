본문 바로가기
은행연합회, 학생 대상 금융교육으로 금융공모전 수상

오규민기자

입력2025.11.20 15:01

금융교육 우수프로그램 부문 최우수상

은행연합회가 금융감독원 주최로 개최된 제20회 금융공모전 시상식에서 금융교육 우수프로그램 부문 최우수상(금융감독원장상)을 받았다고 20일 밝혔다.


수상작인 은행연합회 사회공헌플랫폼 '뱅크잇' 내 '초·중·고 新금융교육 학습지 핀스낵(FinSnack)'은 학생들이 짧은 호흡으로 부담 없이 학습을 지속할 수 있는 새로운 금융교육 학습지로, 매일 한 장씩 총 다섯 장의 한 주 분량 학습지와 흥미를 더하는 교구재로 구성됐다.

서울 중구 은행연합회관. 사진=강진형 기자aymsdream@

서울 중구 은행연합회관. 사진=강진형 기자aymsdream@

핀스낵은 기초 금융지식부터 고급 금융지식까지 5개 레벨로 나뉘어 있어 초등 저학년 학생부터 고등학생까지 수준에 따라 체계적 학습이 가능한 점이 특징이며, 은행연합회는 신청학교에 강사를 파견하여 방문교육을 실시하고 있다.

조용병 은행연합회 회장은 "금융교육학습지 핀스낵을 통해 학생들이 자발적이고 흥미롭게 금융교육에 참여할 수 있는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 교육현장과의 연계를 강화해 나가기 위한 참신하고 실효성 있는 금융교육 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
