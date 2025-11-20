HL클레무브, AI 자율주행 앵커기업 선정

HL그룹 자율주행 솔루션 전문 기업 HL클레무브가 '인공지능(AI) 미래차 얼라이언스' 앵커기업으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

HL클레무브는 'AI 자율주행' 혁신 과제를 수행하고, 인공지능 정의 차량(ADV), 소프트웨어 정의 차량(SDV)를 담당하는 현대자동차, 현대모비스·LG전자가 얼라이언스에 참여한다.

HL클레무브는 엔드투엔드(E2E) 기반 첨단 자율주행 솔루션 통합을 목표로 하고 있다. 인지, 판단, 제어라는 자율주행 3대 요소에 AI 접목, 2028년까지 'AI 자율주행' 제품을 상용화할 계획이다.

윤팔주 HL클레무브 대표는 "앵커 기업의 역할은 상상을 현실화시키는 것"이라며 "대한민국이 글로벌 3대 미래차 강국으로 도약하는 데 일조하겠다"라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



