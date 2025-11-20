본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

HL클레무브, AI 자율주행 앵커기업 선정

오현길기자

입력2025.11.20 09:26

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

HL그룹 자율주행 솔루션 전문 기업 HL클레무브가 '인공지능(AI) 미래차 얼라이언스' 앵커기업으로 선정됐다고 20일 밝혔다.


HL그룹 자율주행 솔루션 전문 기업 HL클레무브가 '인공지능(AI) 미래차 얼라이언스' 앵커기업으로 선정됐다고 20일 밝혔다. HL클레무브

HL그룹 자율주행 솔루션 전문 기업 HL클레무브가 '인공지능(AI) 미래차 얼라이언스' 앵커기업으로 선정됐다고 20일 밝혔다. HL클레무브

AD
원본보기 아이콘

HL클레무브는 'AI 자율주행' 혁신 과제를 수행하고, 인공지능 정의 차량(ADV), 소프트웨어 정의 차량(SDV)를 담당하는 현대자동차, 현대모비스·LG전자가 얼라이언스에 참여한다.

HL클레무브는 엔드투엔드(E2E) 기반 첨단 자율주행 솔루션 통합을 목표로 하고 있다. 인지, 판단, 제어라는 자율주행 3대 요소에 AI 접목, 2028년까지 'AI 자율주행' 제품을 상용화할 계획이다.


윤팔주 HL클레무브 대표는 "앵커 기업의 역할은 상상을 현실화시키는 것"이라며 "대한민국이 글로벌 3대 미래차 강국으로 도약하는 데 일조하겠다"라고 밝혔다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디저트 떠오른 韓붕어빵 "한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기