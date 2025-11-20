[오늘의신상]"가장 순한맛 타바스코"…오뚜기 '할라피뇨 핫소스'

'타바스코' 라인업 글로벌 판매 2위 제품

오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 388,500 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 428 전일가 387,500 2025.11.20 09:15 기준 관련기사 "한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디저트 떠오른 韓붕어빵[오늘의신상]우리집 주방이 제주 라면맛집'…오뚜기 'ff라면' 전국 확대[오늘의신상]입은 얼얼한데 몸은 가볍다… '컵누들 열라면·불닭맛' 전 종목 시세 보기 close 가 '타바스코' 브랜드의 '타바스코 할라피뇨 핫소스'를 국내에 신규 출시했다고 20일 밝혔다.

타바스코 할라피뇨 핫소스는 스코빌 지수 600~1200SHU의 순한 매운맛을 지닌 제품으로, 타바스코 라인업 가운데 가장 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다. 할라피뇨 특유의 톡 쏘는 맛과 산뜻한 향이 조화를 이루며, '오리지널 핫소스'에 이어 전 세계에서 두 번째로 많이 판매된 제품이다.

60㎖ 한 병 기준 5㎉에 불과해 칼로리 부담 없이 즐길 수 있으며 과카몰리·타코 같은 멕시칸 메뉴는 물론 포케 등 샐러드류와도 잘 어울린다. 이번 국내 출시로 소비자들은 1단계(할라피뇨)-3단계(오리지널)-5단계(스콜피온) 등 취향에 맞춘 다양한 매운맛을 선택할 수 있게 됐다.

오뚜기 관계자는 "국내 소비자들이 매운맛 강도에 따라 타바스코 소스를 폭넓게 선택할 수 있도록 라인업을 확장했다"며 "할라피뇨 특유의 상큼한 매운맛이 음식의 풍미를 더하고, 일상 속 식사에서도 색다른 매운맛을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



