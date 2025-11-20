본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]"가장 순한맛 타바스코"…오뚜기 '할라피뇨 핫소스'

구은모기자

입력2025.11.20 09:16

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'타바스코' 라인업 글로벌 판매 2위 제품

오뚜기 가 '타바스코' 브랜드의 '타바스코 할라피뇨 핫소스'를 국내에 신규 출시했다고 20일 밝혔다.


타바스코 할라피뇨 핫소스는 스코빌 지수 600~1200SHU의 순한 매운맛을 지닌 제품으로, 타바스코 라인업 가운데 가장 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다. 할라피뇨 특유의 톡 쏘는 맛과 산뜻한 향이 조화를 이루며, '오리지널 핫소스'에 이어 전 세계에서 두 번째로 많이 판매된 제품이다.

[오늘의신상]"가장 순한맛 타바스코"…오뚜기 '할라피뇨 핫소스'
AD
원본보기 아이콘

60㎖ 한 병 기준 5㎉에 불과해 칼로리 부담 없이 즐길 수 있으며 과카몰리·타코 같은 멕시칸 메뉴는 물론 포케 등 샐러드류와도 잘 어울린다. 이번 국내 출시로 소비자들은 1단계(할라피뇨)-3단계(오리지널)-5단계(스콜피온) 등 취향에 맞춘 다양한 매운맛을 선택할 수 있게 됐다.


오뚜기 관계자는 "국내 소비자들이 매운맛 강도에 따라 타바스코 소스를 폭넓게 선택할 수 있도록 라인업을 확장했다"며 "할라피뇨 특유의 상큼한 매운맛이 음식의 풍미를 더하고, 일상 속 식사에서도 색다른 매운맛을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디저트 떠오른 韓붕어빵 "한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기