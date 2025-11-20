본문 바로가기
시흥시, '신재생에너지 융복합지원사업' A등급…국비 13억 확보

정두환기자

입력2025.11.20 08:39

내년 2114㎾ 규모 태양광·태양열·지열 설치 추진

경기도 시흥시는 산업통상자원부와 한국에너지공단이 주관한 '2026년 신재생에너지 융복합지원사업' 공개평가에서 A등급을 획득, 국비 13억원을 확보했다고 20일 밝혔다.

시흥시, '신재생에너지 융복합지원사업' A등급…국비 13억 확보
산업부는 사업계획의 타당성, 정책추진 능력, 에너지 전환 효과 등을 종합 평가해 등급을 부여하고 있으며, A등급은 상위 10%에 해당하는 것이다. 시는 이번 평가로 확보한 국비는 경기도 내 지방자치단체 중 가장 많은 금액이라고 설명했다.


시는 확보한 국비를 포함해 총 34억원의 사업비를 투입해 내년 ▲태양광 1360㎾ ▲태양열 224㎾, 지열 530㎾ 등 총 2114㎾의 신재생에너지 설비 설치사업을 실시할 계획이다.

시는 이번 사업을 계기로 신재생에너지 보급 기반을 강화하는 한편 ▲에너지 저감 시책 확대 ▲탄소중립 실천 기반 구축 ▲시민·기업 에너지비용 부담 완화 등 다양한 정책을 지속해서 추진할 방침이다.


임병택 시흥시장은 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 재생에너지 보급과 탄소중립 정책을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

