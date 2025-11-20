[클릭 e종목]"지니언스, 4분기 실적 개선 기대"

유진투자증권은 20일 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 17,970 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,400 2025.11.20 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"지니언스, 우호적인 사업 환경"지니언스, 자이텍스 두바이 2025 참가…중동 사이버 보안 생태계 확장지니언스 '2025 한국IR대상' IR우수기업 선정 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 4분기 실적이 전년 대비 증가할 것으로 내다봤다.

지니언스가 올해 4분기에 매출액 233억원, 영업이익 74억원을 달성할 것으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 14.3%, 19.1% 증가한 규모다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "실적 개선을 기대하는 이유는 정부의 '범부처 정보보호 종합대책' 발표로 국가사이버 안보전략이 연내 수립될 예정이기 때문"이라고 설명했다.

이어 "지니언스는 백신 솔루션을 통합한 'Genian Insight E' 제품을 출시했다"며 "기업 맞춤형으로 대응이 가능해 수혜를 기대한다"고 덧붙였다. 아울러 "미국법인, 중동사무소, 인도의 글로벌 고객센터 기반으로 해외 진출을 지속해서 추진하고 있다"고 강조했다.

박 연구원은 "올해 3분기 실적에서 긍정적인 것은 NAC 제품은 제조 대기업 및 SMB 기업의 수요가 증가한 점"이라며 "백신 제품 출시를 통한 엔드포인트 단말 플랫폼을 구현한 것도 성장 기대 요인"이라고 분석했다. 그는 "EDR 서비스를 제공하는 MDR 서비스의 첫 고객을 확보한 것도 긍정적"이라며 "글로벌 누적 고객 180곳을 돌파했다"고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



