보건복지부·한국한의약진흥원, 내년도 지역계획 수립 방향 제시

한의약 육성 지역계획 수립 성과 보고회 개최

전북특별자치도·경산시 우수 지자체 선정

보건복지부(장관 정은경)와 한국한의약진흥원(원장 직무대행 송수진)은 18일 서울 세텍(SETEC) 컨벤션센터에서 '2025년 한의약 육성 지역계획 수립 성과보고회 및 2026년 설명회'를 개최했다.

이번 행사는 올해 각 지자체가 추진한 한의약 육성 지역계획 수립 성과와 우수사례를 공유하고 내년도 계획 수립 기준 및 지침을 안내하기 위해 마련됐다.

행사에는 보건복지부와 한국한의약진흥원, 전국 광역, 기초지자체, 유관기관 관계자들이 참석했다.

1부 행사에서는 '2025년 한의약 육성 지역계획 수립 우수사례 공모전'에서 선정된 지자체에 대한 보건복지부 장관 표창 및 장관상 시상과 우수사례 발표가 진행됐다.

광역지자체 부문에는 최우수상은 전북도, 우수상은 경북도가 수상했다.

기초지자체 부문 최우수상은 경산시가 선정됐다.

행사 2부에서는 2025년 각 지자체가 제출한 지역계획에 대한 분석 결과를 공유하고 2026년 지역계획 수립을 지원하기 위해 구체적이고 실질적인 작성 지침과 방향에 대해 설명했다.

보건복지부 정영훈 한의약정책관은 "2026년은 제5차 한의약 육성 발전 종합계획이 새롭게 수립되는 해인 만큼, 지자체도 이에 발맞춘 지역계획 수립이 필요하다"며 "특히 AI 기반 보건의료 혁신, 한의사 노인 주치의 시범사업, 지역 일차의료 강화 등 정부의 핵심과제에서 한의약의 역할이 확대됨에 따라 지역 차원에서도 적극적으로 반영, 추진해 나가길 바란다"고 당부했다.

한국한의약진흥원 송수진 원장 직무대행은 "예산과 인력, 인프라 등 여러 현실적인 제약에도 불구하고 지자체의 적극적인 참여로 사업이 안정적으로 추진 될 수 있었다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



