SBI저축은행, 금융취약계층 금융사기 예방교육

경기 평택 고령층 보이스피싱 대응방안 교육

SBI저축은행은 18일 경기 평택시 합정동 합정종합복지사회관에서 고령층 50명을 대상으로 금융사기 예방 교육을 했다고 19일 밝혔다. 사회관은 구세군 산하 복지 기관이다.

SBI저축은행 관계자가 18일 경기 평택시 합정동 합정종합복지사회관에서 시니어 금융사기 예방 교육을 하고 있다. SBI저축은행 AD 원본보기 아이콘

교육은 보이스피싱 등 고령층 금융사기 피해 관련 시니어 금융 이해도 향상과 금융사고 예방을 목표로 마련됐다.

교육에서는 보이스피싱 사례 영상 시청, 금융사기 정의 및 주요 특징, 피해 사례와 예방 방법, 피해 발생 시 대응 절차 등을 가르쳤다.

사례 중심으로 설명하는 방식으로 고령층 눈높이에 맞는 교육을 해 호응을 얻었다고 SBI저축은행은 전했다.

SBI저축은행 관계자는 "디지털 전환이 빠르게 진행되는 가운데 상대적으로 취약한 시니어층 보호 장치 중요성이 커지고 있다"며 "금융소외계층 맞춤형 금융 교육을 확대해 사회적 책임을 실천하고, 고객 권익 보호에 앞장서는 저축은행이 되겠다"고 말했다.





