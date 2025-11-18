AI 열풍에 구글 CEO가 한 말 "버블 꺼지면 타격"

"AI 투자에 이성·비이성 요소 동시 존재"

구글의 모회사인 알파벳 최고경영자 순다르 피차이가 인공지능(AI) 투자 열풍에 '비이성적 요소'가 있다며 버블이 붕괴되면 모든 회사가 영향을 받을 것이라고 18일 경고했다.

피차이는 이날 BBC 인터뷰에서 AI 투자의 증가가 "굉장한 순간"이기는 하지만, 현재의 AI 붐에는 어느 정도 "비이성적 요소"가 있다고 말했다. 이는 1996년 앨런 그린스펀 당시 연방준비제도 의장이 닷컴 호황기에 '비이성적인 과열'을 경고했던 것과 비슷한 언급이라고 BBC는 짚었다.

피차이는 구글이 AI 버블 붕괴의 영향으로부터 면역될 수 있는지 묻는 말에 잠재적인 폭풍을 헤쳐 나갈 수는 있지만 "우리를 포함해 어떤 회사도 면역되지 않을 것"이라고 발언했다.

그는 AI를 인류가 발전시켜온 '가장 심오한 기술'이라며 "사회적 혼란을 이겨내야만 할 것"이라고 강조했다. "AI는 특정 직업들을 진화시키고 전환할 것이며 사람들은 이에 적응해야 할 것"이라며 "교사, 의사 등 어떤 직업이든 이런 도구를 사용하는 법을 배우고 적응하는 사람들이 더 잘 해내게 될 것"이라고 덧붙였다.

피차이의 발언은 최근 몇 달간 AI 열풍으로 빅테크 기업의 가치가 급등하고 AI에 대한 막대한 투자 지출로 주가 버블 불안감이 높아지는 상황에서 나왔다. 앞서 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO는 지난달 AI 투자는 성과를 낼 것이지만, 이 산업에 투입된 자금 중 일부는 "아마도 손실될 것"이라고 경고한 바 있다.

최근 알파벳의 주가는 AI 개발 성과에 대한 기대감으로 7개월 만에 두 배로 뛰었다. 시가총액이 약 3조4470억 달러에 달한다. 올해 들어 주가가 약 46% 급등했다. 지난 주말 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 기술주로는 이례적으로 알파벳 지분을 매수한 것으로 나타나면서 전날 빅테크의 하락 속에서도 홀로 3% 이상 주가가 올랐다.

