본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

강남언니, 장윤주·전종서와 함께 겨울 브랜드 캠페인 공개

김철현기자

입력2025.11.18 15:32

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“개인의 취향과 목적에 맞춘 정보 비교, 판단 도와 최적의 선택 지원”

글로벌 미용의료 플랫폼 '강남언니' 운영사 힐링페이퍼는 겨울 시즌을 맞아 새로운 브랜드 캠페인 '결정은 강남언니'를 공개했다고 18일 밝혔다.


이번 캠페인은 미용의료 정보를 탐색하는 단계를 넘어, 사용자가 나에게 가장 맞는 병원과 시술을 '결정'하는 순간까지 돕는 플랫폼으로서의 브랜드 정체성을 강조했다. 모델 겸 배우 장윤주와 배우 전종서가 등장하는 이번 캠페인은 신뢰 높은 정보를 활용해 가장 좋은 병원을 선택하도록 돕는 플랫폼의 진화된 역할을 담았다는 설명이다.

강남언니, 장윤주·전종서와 함께 겨울 브랜드 캠페인 공개
AD
원본보기 아이콘

국내 830만 명의 회원과 4500여 개 병원을 연결하며 성장해온 강남언니는 일본, 태국 등 글로벌 이용자 증가와 더불어, 피부시술·안티에이징 등 미용의료 고민을 가진 20대뿐 아니라 30·40대 여성까지 타깃을 넓혀가고 있다. 이번 캠페인에서도 강남언니는 다양한 연령대에 폭넓은 선택지를 제공해 개인에 맞는 최적화된 선택이 가능하도록 돕는 플랫폼임을 강조한다.

강남언니 관계자는 "추구하는 미와 기준은 모두 다르며, 미용의료 시술에 있어서도 내 기준에 맞는 선택이 중요하다"며 "이번 캠페인은 강남언니가 개인의 취향과 목적에 맞춘 정보 비교와 판단을 돕는 플랫폼임을 보여주며, 앞으로도 강남언니는 단순한 병원 탐색을 넘어 정확한 가격 정보, 관심 후기 등 세밀한 기준을 기반으로 사용자 맞춤형 결정을 내릴 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

오세훈 "한강버스 사업 한창 진행 중…6개월만 기다려달라"

새로운 이슈 보기