부산교통공사·부산디자인진흥원·부경대, ‘부기와 함께하는 도시철도 안전수칙’ 애니메이션 제작

청년 일경험 연계 ‘B-SAFE 프로젝트’ 성과



11월 말부터 도시철도 역사·열차·SNS 공개

부산교통공사(사장 이병진)는 부산디자인진흥원, 국립부경대학교와 함께 추진한 'B-SAFE 프로젝트'를 통해 '부기와 함께하는 도시철도 안전수칙' 애니메이션을 제작했다.

이 프로젝트는 지역 미취업 청년에게 공공기관 콘텐츠 제작 경험을 제공코자 공사가 부산디자인진흥원에 제안해 시작됐다.

미래내일 일경험 프로그램과 연계해 지난 9월 8일부터 약 두 달간 진행, 공사·진흥원·부경대가 협력해 참여 학생들의 실무 역량 향상을 적극 지원했다.

공사는 참여자들의 도시철도 이해도를 높이기 위해 '문화유산 전동차 역사전시관 관람프로그램'을 운영해 부산 도시철도의 역사와 주요 안전사고 사례를 소개했다. 또 공공기관 업무 수행에 필요한 기본 소양을 갖출 수 있도록 청렴 교육도 실시했다. 부산디자인진흥원은 사전직무교육과 디자인 전문 멘토 배정을 통해 참여 학생들의 콘텐츠 제작 능력 강화에 힘을 보탰다.

이번에 제작된 애니메이션은 시민 누구나 도시철도 안전수칙을 쉽게 이해하도록 구성됐다. 부산 시민에게 친근한 부산시 소통 캐릭터 '부기'가 등장해 △지하철 문이 닫히면 다음 열차 이용하기 △미끄러짐 주의 △출입문 끼임 사고 예방 △승강장 발빠짐 주의 △열차 내 손잡이 잡기 △에스컬레이터 탑승 시 손잡이 잡기 등 6가지 안전 수칙을 상황별로 재미있게 안내한다.

이 콘텐츠는 11월 말부터 도시철도 역사 내 행선표시기·고객안내기, 열차 내 전자 노선안내표시기, 공사 공식 SNS 등을 통해 시민들에게 순차적으로 공개될 예정이다.

이병진 부산교통공사 사장은 "이번 프로젝트는 공사와 지역 기관, 청년이 함께 도시철도 안전문화를 확산시킨 뜻깊은 협업 사례"라며 "지역사회와 연계해 안전한 도시철도 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

