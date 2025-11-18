美 Fed 월러 이사 "12월 금리 0.25%P 추가 인하 필요…노동시장 약화 우려"

"인플레 재가속 우려 안 해"

크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed) 이사가 다음 달 추가 금리 인하를 지지한다는 입장을 18일(현지시간) 밝혔다.

크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed) 이사. CNBC. AD 원본보기 아이콘

월러 이사는 이날 영국 런던에서 열린 행사에서 "내 관심은 노동시장에 있다"며 "최근 몇 달에 걸친 (고용) 약세 이래로, 이번 주 후반 나올 9월 고용보고서나 향후 몇 주간 나올 다른 지표가 추가 인하 필요성에 대한 내 견해를 바꿀 가능성은 낮다"고 말했다.

그는 물가와 관련해서도 "인플레이션이 다시 가속화하거나 기대 인플레이션이 급등하는 상황에 대해 걱정하지 않는다"며 시장의 우려를 일축했다.

Fed는 지난 9월 올해 들어 처음으로 기준금리를 0.25%포인트 인하한 데 이어 10월에도 같은 폭으로 금리를 내렸다. 고용 둔화 조짐이 뚜렷해지며 인하 필요성이 제기됐지만, 물가 상승률이 여전히 높은 수준을 유지하면서 향후 금리 경로를 둘러싼 Fed 내부 의견은 엇갈리고 있다. 최근 Fed 내 '매파(통화긴축 선호)' 인사들이 고물가 우려를 근거로 추가 인하에 반대해 온 가운데, 월러 이사는 이날 발언으로 '트럼프 경제 책사'로 불리는 스티브 마이런 이사와 함께 연내 추가 인하에 힘을 실은 셈이다. 다만 마이런 이사가 0.5%포인트 인하를 주장한 것과 달리, 월러 이사는 0.25%포인트 인하를 지지한다는 점을 명확히 했다.

월러 이사는 관세가 인플레이션에 장기적 영향을 미치지 않을 것이라고 전망하면서, 12월 금리 인하가 '위험 관리 차원의 조치'가 될 것이란 취지로 설명했다. 그는 "제약적인 통화정책이 경제 전반에 부담을 주고 있으며, 특히 중·저소득층 소비자에게 미치는 영향이 우려된다"며 "12월 금리 인하는 노동시장 약화가 더 빨라지는 것을 막기 위한 추가적인 보험 역할을 하고, 정책을 보다 중립적인 방향으로 이동시킬 것"이라고 말했다.

또 최근 일단락 된 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 사태로 물가·고용 통계 일부 공백 속에서 통화정책을 결정해야 한다는 지적에 대해 월러 이사는 "셧다운에도 불구하고 민간과 공공 부문에서 활용 가능한 데이터가 많다"며 "이 데이터들은 완벽하지 않지만 미국 경제의 흐름을 판단하는 데 충분히 실행 가능한 그림을 제공한다"고 강조했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>