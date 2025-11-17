본문 바로가기
대진대, 주한 르완다 대사 초청…유학생 교류·교육 협력 강화 논의

2025.11.17

대진대학교(총장 장석환)는 지난 13일 주한 르완다 공화국 바쿠라무차 은쿠비토 대사를 초청해 양국 간 교육 및 학술 협력 방안을 논의했다.

대진대학교 전경. 대진대학교 제공

이번 방문은 대진대와 르완다 교육기관 간의 교류 확대 및 유학생 유치 활성화를 목표로 진행됐으며, 양측은 르완다 유학생이 대진대에서 양질의 교육을 받을 수 있도록 하는 실질적 협력 방안에 대해 의견을 나눴다. 또한 글로벌 인재 양성을 위한 문화교류, 공동 학술 프로그램 운영 등 다양한 분야에서의 향후 협력 가능성도 함께 논의됐다.


대진대학교는 "르완다 학생들이 안정적으로 학업에 전념할 수 있도록 교육·생활 전반에서 적극 지원할 계획"이라며 국제화 추진에 대한 의지를 밝혔다.

이에 대해 은쿠비토 대사는 대진대학교의 국제 교육 환경과 아프리카 학생들에게 제공되는 기회에 깊은 감사의 뜻을 전하고, 앞으로의 실질적 협력 관계 구축에 대한 기대감을 표명했다.


이번 교류는 양 기관 간의 장기적 파트너십을 위한 기반 마련은 물론, 한-르완다 간 교육 및 문화 분야의 협력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
