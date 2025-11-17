[오늘의신상]"50만원 케이크 등장"…신라호텔, 연말 케이크 5종 출시

다음 달 31일까지 40일 간 한시 판매

트러플 케이크 '더 파이니스트 럭셔리'

가격 50만원…하루 최대 3개 한정 판매

17일부터 사전 예약 가능

가 운영하는 서울신라호텔이 연말을 맞아 홀리데이 스페셜 케이크 5종을 출시한다고 17일 밝혔다.

홀리데이 스페셜 케이크는 오는 24일부터 순차적으로 출시해 12월 31일까지 약 40일간 한시적으로 판매한다. 상시 판매하는 10여종의 케이크도 만나볼 수 있다.

서울신라호텔이 출시하는 홀리데이 스페셜 케이크 '더 파이니스트 럭셔리' 호텔신라 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 트러플 케이크 '더 파이니스트 럭셔리(The Finest Luxury)'의 가격은 50만원에 달한다. 희소한 제철 트리플로 인해 하루 최대 3개만 한정 판매한다.

해당 제품은 재료 준비부터 숙성, 필링 제작 등 정교한 수작업 공정으로 완성에 최대 7일이 소요된다. 케이크 상단은 쇼콜라티에가 만든 초콜릿 아트워크 장식을 올렸고, 장식을 들어 올리면 케이크 중앙에 화이트 트러플 모양으로 만든 초콜릿이 등장한다. 트러플 모양의 초콜릿을 반으로 자르면 조각 형태의 화이트 생 트러플을 은은한 향과 함께 즐길 수 있다.

더 파이니스트 럭셔리의 가격은 지난해 선보인 '더 테이스트 오브 럭셔리' 케이크의 가격(40만 원)을 뛰어넘는다. 호텔 케이크 중 최고가를 경신할 것으로 보인다.

올해 업그레이드한 '더 조이풀 신라베어(The Joyful Shilla Bear)'도 선보인다. 6가지 맛을 하나의 케이크로 즐길 수 있는 더 조이풀 신라베어는 치즈 케이크부터 진한 밀크·다크 초콜릿 가나슈, 그리고 산딸기 앙글레이즈 크림까지 하나의 케이크로 담아냈다. 신라베어가 선물 상자를 안고 있는 디자인이 특징이다.

해당 제품은 여섯 가지 맛을 각각 수작업으로 만들어 하나의 케이크로 완성하기에 최소 30시간 이상의 제작 과정이 소요된다. 하루 최대 7개만 만나볼 수 있으며 가격은 35만원이다.

이외에도 ▲트러플 케이크 실속형 '누아 트러플 미니'(8만원) ▲트리 케이크 원조 '화이트 홀리데이'(18만원) ▲레드벨벳 케이크 '루미너스 레드'(16만5000원)까지 케이크 3종도 함께 출시한다. 누아 트러플 미니(Noir Truffle Mini)는 트러플 디저트를 실속있게 즐기고 싶은 고객을 위한 디저트다. 화이트 홀리데이(White Holiday)는 서울신라호텔의 크리스마스를 대표하는 원조 트리 케이크다. 루미너스 레드(Luminous Red)는 올해 신규 출시한 레드벨벳 케이크로, 케이크 표면을 겨울 니트 패턴으로 구현했다.

홀리데이 스페셜 케이크 더 조이풀 신라베어, 루미너스 레드는 오는 24일부터, 더 파이니스트 럭셔리, 화이트 홀리데이, 누와르 트러플 미니는 다음 달 1일부터 구입할 수 있다. 이들 케이크는 사전 예약제로 이날부터 신라호텔 공식 홈페이지의 다이닝 예약 메뉴 또는 유선을 통해 예약할 수 있다. 제품들은 조기 마감될 수 있다.





박재현 기자



