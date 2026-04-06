제주에서 먼저 선보이는 '얼리 시즌'

1~2인용 '쁘띠 사이즈'

패키지 상품으로도 구성

제주신라호텔이 본격적인 애플망고 빙수 시즌에 앞서 '쁘띠 애플망고 빙수'를 선보인다고 6일 밝혔다.

'쁘띠 애플망고 빙수'는 제주신라호텔의 시그니처 디저트인 애플망고 빙수 출시 시점인 5월보다 약 한 달 앞서 선보이는 시즌 프리뷰 메뉴다.

쁘띠 애플망고 빙수. 제주신라호텔 AD 원본보기 아이콘

'쁘띠 애플망고 빙수'에 사용되는 애플망고는 제주신라호텔에서 엄선한 '미니 애플망고'로, 애플망고가 본격 출하되는 5월 이전에 재배되는 소과를 활용한 것이 특징이다. 일반 애플망고 빙수에 사용되는 과실이 개당 약 400g 이상인 반면, 쁘띠 애플망고 빙수에는 약 200g 내외의 소과를 사용한다. 3~5월 일정한 기온 아래 나무에서 충분히 숙성된 상태로 수확된 과실을 사용해, 향이 진하고 당도가 응축된 풍미를 느낄 수 있다.

기존 애플망고 빙수의 콘셉트를 유지하면서도 1~2인이 부담 없이 즐길 수 있도록 구성한 '쁘띠 애플망고 빙수'는 객실 패키지 '쁘띠 애플망고 딜라이트(Petit Apple Mango Delight)'로도 만나볼 수 있다. '쁘띠 애플망고 딜라이트'는 투숙일 수에 따라 봄철 미식 혜택을 더한 것이 특징이다.

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패키지는 ▲객실 1박 ▲쁘띠 애플망고 빙수 1개 ▲조식 또는 중식 2인이 포함됐으며, 2박 이상 투숙할 경우에는 글램핑 바에서의 시즌 칵테일 2잔이 추가 제공된다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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