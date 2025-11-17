반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승

장 초반 외국인 순매수

코스닥은 주춤…강보합 출발 후 상승분 반납

코스피와 코스닥 모두 장 초반 강세를 보이고 있다. 코스피의 경우 1.5% 가까이 오르면서 4060대를 웃돌고 있다.

17일 코스피는 전 거래일 대비 1.67% 오른 4078.57로 개장했다. 이어 오전 9시30분 기준 4064.83을 기록했다.

지난주 역대급 순매도를 보였던 외국인이 장 초반 순매수를 보이며 지수를 끌어올리고 있다. 외국인은 오전 9시16분 기준 1173억원어치를 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 579억원, 415억원을 순매도했다.

상승한 업종과 하락한 업종의 비율이 비슷했다. 전기·전자 업종의 상승 폭이 3.03%로 가장 컸고, 전기·가스(1.46%), 음식료·담배(1.45%), 제조(1.39%) 등의 순이었다. 반면 종이·목재(-1.81%), 운송·창고(-1.71%), 증권(-1.48%), 금속(-1.26%), 건설(-0.95%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목은 대부분 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 592,000 전일대비 32,000 등락률 +5.71% 거래량 1,286,281 전일가 560,000 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 배당정책 드라이브 본격화… 고배당 테마, 지금이 기회다코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감'코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝' 전 종목 시세 보기 close 는 무려 5.1% 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,100 전일대비 2,900 등락률 +2.98% 거래량 5,355,481 전일가 97,200 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 배당정책 드라이브 본격화… 고배당 테마, 지금이 기회다KB국민카드 "온풍기·히터 11월, 전기매트 12월에 잘 팔린다"삼성전자 5대 매출처에 알파벳 재진입…반도체 매출 확대 영향 전 종목 시세 보기 close 도 2.9% 올랐다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 601,000 전일대비 15,000 등락률 +2.56% 거래량 99,657 전일가 586,000 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 미국 선박·군함 한국서 만들게 될까…남은 과제는코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감'美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (1.1%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 800 등락률 +1.02% 거래량 1,051,934 전일가 78,400 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 배당정책 드라이브 본격화… 고배당 테마, 지금이 기회다증권업계 전반에 온기 확산...관련주 비중확대 고려하고 있었다면美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (1.0%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 117,700 전일대비 700 등락률 +0.60% 거래량 167,647 전일가 117,000 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 기아, 평택에 인증중고차 센터·PBV 익스피리언스 센터 개소기아, 화성 공장 '미래형 PBV 생산 허브'로 만든다현대캐피탈, 주요 차종 저금리·무이자할부 프로모션 전 종목 시세 보기 close (0.7%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 958,000 전일대비 3,000 등락률 +0.31% 거래량 25,992 전일가 955,000 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피한화에어로스페이스, R&D 관리체계 ‘글로벌 최고등급’ 인증코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (0.6%) 등이 뒤를 이었다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 127,300 전일대비 2,200 등락률 -1.70% 거래량 270,732 전일가 129,500 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감KB금융, 실적·정책·수급 3박자에 연일 신고가코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (-1.1%)과 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 459,500 전일대비 3,500 등락률 -0.76% 거래량 43,331 전일가 463,000 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감'美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감벤츠 회장 "LG는 유일무이한 회사…AI·에너지저장 협력 논의" 전 종목 시세 보기 close (-0.7%)은 내렸고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,221,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,221,000 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 올해 누적 5.5조 수주…역대 최대역대급 강세장에 늘어나는 황제株인적분할 마친 삼성바이오로직스…'순수 CDMO' 도약 발판 마련 전 종목 시세 보기 close 와 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 120,695 전일가 272,500 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 현대차 '더 뉴 아반떼 N TCR', '2025 TCR 월드투어' 최종전 우승현대차그룹, 5년간 국내 125조 투자…협력사 관세 전액 지원4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신청 당일 이용 가능 전 종목 시세 보기 close 는 보합을 기록했다.

코스닥도 전 거래일보다 0.70% 오른 904.15로 출발했다. 이후 오전 9시30분 기준 897.98로 상승분을 거의 반납했다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 1246억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 507억원, 324억원을 순매도했다.

하락한 업종이 다수였다. 화학(-2.66%), 섬유·의류(-1.25%), 금속(-1.15%), 금융(-1.15%), 종이·목재(-1.12%), 운송장비·부품(-1.06%) 등 1% 넘게 하락한 업종도 여럿이었다. 제약(1.21%), 일반서비스(0.64%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 역시 하락 업종이 더 많았다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 88,300 전일대비 1,600 등락률 -1.78% 거래량 827,909 전일가 89,900 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감'4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신청 당일 이용 가능美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.7%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 378,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 48,084 전일가 378,500 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝'외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.0%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,550 전일대비 850 등락률 -1.72% 거래량 116,714 전일가 49,400 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 HLB그룹, LMR 투자금 2069억 전액 납입지주사와 금융지주, 주주환원 기대감에 ‘술렁’코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 554,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 87,054 전일가 554,000 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감'4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신청 당일 이용 가능외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피 전 종목 시세 보기 close (-0.5%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 309,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 46,921 전일가 309,500 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (-0.3%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 반면 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 479,500 전일대비 27,500 등락률 +6.08% 거래량 45,616 전일가 452,000 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close (5.5%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 232,500 전일대비 6,000 등락률 +2.65% 거래량 42,848 전일가 226,500 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝'美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...당일 신청 당일 승인 전 종목 시세 보기 close (2.6%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 177,000 전일대비 1,500 등락률 +0.85% 거래량 190,331 전일가 175,500 2025.11.17 09:28 기준 관련기사 투자금이 더 필요하다면? 연 4%대 금리로 4배까지 즉시 확보美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close (0.4%) 등은 올랐다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



