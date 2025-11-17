본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강릉시, 주문진 향호정원 내년 지방정원 사업 선정…3년의 도전 끝 결실

이종구기자

입력2025.11.17 07:40

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강릉만의 고유성 살린 12가지 테마정원 조성

강원도 강릉시(시장 김홍규) 주문진 향호정원이 강원특별자치도에서 주관하는 2026년 지방이양사업 '지방정원' 분야 공모에 선정되어 사업 추진을 본격화한다.

2026년 지방이양사업 선정 '창포원'. 강릉시 제공

2026년 지방이양사업 선정 '창포원'. 강릉시 제공

AD
원본보기 아이콘

향호정원 조성사업은 약 103만㎡ 규모의 대상지에 향호를 중심으로 수려한 자연경관을 활용한 영동권역 최대 규모의 정원을 조성하는 것으로, 4개 권역에 오죽정원, 매향정원, 창포원 등 강릉만의 고유한 12가지 테마정원을 조성할 계획이다.


시는 2023년부터 강원특별자치도에 지속적으로 지방이양사업 신청을 하였으나 예산 및 우선순위 등의 이유로 두 차례 고배를 마셨다.

지난 2023년 강릉 주문진 향호정원 조성사업 신청 당시 모습.

지난 2023년 강릉 주문진 향호정원 조성사업 신청 당시 모습.

원본보기 아이콘

이에 시는 사업계획을 전면 재정비하고 주민의 적극적인 협조로 토지 매입과 병행하여 행정절차를 완료하고, 주민 및 전문가 의견을 반영한 시행계획을 수립하는 등 사업의 실현 가능성을 높였다. 그 결과, 올해 세 번째 도전에서 마침내 선정되는 쾌거를 이루어 향호정원 조성사업 추진에 새로운 전환점을 마련했다.


지방이양사업 '지방정원' 분야는 총사업비 60억원(도비 39억원, 시비 21억원)의 예산 지원이 약속된 사업이다. 강릉시는 2026년에는 15억원을 투입해 향호정원 조성사업에 본격 착수할 예정이다.

권역별 정원 및 시설 구상도. 강릉시 제공

권역별 정원 및 시설 구상도. 강릉시 제공

원본보기 아이콘

김홍규 강릉시장은 "이번 지방이양사업 선정은 시민과 행정이 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "향호정원이 강릉 북부권의 새로운 랜드마크로 자리 잡아 지역경제 및 관광 활성화에 기여하고, 정원 관련한 일자리를 창출하여 지역주민의 소득증대로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다."고 말했다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

현직 경찰 정보관, 中 영사관에 정보 유출 의혹…"휴대폰 포렌식 진행 중"

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기