본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

"애플, 팀 쿡 내년 하차 대비해 CEO 승계 계획 본격화"

심성아기자

입력2025.11.15 15:15

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"후임에 터너스 하드웨어 부사장 유력"

애플이 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 이르면 내년 자리에서 물러날 것을 대비해 승계 계획을 본격화하고 있는 것으로 전해졌다.

팀쿡 애플 최고경영자(CEO). 애플

팀쿡 애플 최고경영자(CEO). 애플

AD
원본보기 아이콘

14일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 최근 애플 이사회와 고위 임원진이 쿡 CEO의 승계를 위한 준비를 강화했다.


현재 가장 유력한 후계자로는 애플의 하드웨어 엔지니어링 부문 수석 부사장인 존 터너스가 거론된다. 애플이 새 제품군 출시, 인공지능(AI) 기업들과의 경쟁 등으로 어려움을 겪는 상황에서 터너스가 CEO에 오를 경우 하드웨어 부문 출신 임원이 다시 애플을 이끄는 셈이다.

후계자 논의는 애플의 현 실적과는 무관한 것으로, 오랫동안 계획됐던 것으로 전해졌다.


새 CEO 발표 시점은 정해지지 않았다.


관계자들은 연초에 새 CEO를 발표하면 새 경영진이 연례 기조연설, 6월 개발자 콘퍼런스, 9월 아이폰출시 등 주요 행사를 앞두고 적응할 시간을 가질 수 있을 것이라고 말했다.

다만 내년 1월 말 실적 보고서 발표 전에 새 CEO를 발표할 가능성은 크지 않다고 FT는 전했다.


쿡 CEO는 2011년 공동 창업자 스티브 잡스의 사망 이후 애플을 이끌어왔다. 그의 재임 기간 애플의 시가 총액은 2011년 약 3500억달러(약 510조원)에서 현재 4조달러(약 5800조원)로 급증했다.


애플은 올해 경영진에서 여러 변화를 겪었다. 쿡 CEO의 오랜 측근인 루카 마에스트리 최고재무책임자(CFO)가 올해 초 자리에서 물러났고, 쿡 CEO의 후계자 평가를 받았던 제프 윌리엄스 최고운영책임자(COO)도 지난 7월 자리에서 물러났다. 쿡 CEO는 그동안 후임자로 내부 인사를 선호한다며, 회사가 '매우 구체적인 승계 계획'을 갖고 있다고 밝혀왔다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…출시하자마자 전세계서 '완판' "다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식욕 감소는 '입덧'처럼 찾아왔다

'전세계 완판'…"다이소에서 2천원이면 산다"던 33만원짜리 아이폰 포켓

"꿈은 6.5평에서 시작됐다"…관광 필수 편집숍 빔즈 창업자의 철학

장원영 비방 '탈덕수용소', 형량 불복해 대법원 상고

'겨울 전쟁' 포문 연 스타벅스…시즌메뉴 조기 출시, 왜?

"감히, 격 떨어지게"…샤넬 걸치던 콧대, '2000원 중국 옷'에 우르르

몰려드는 방한 관광객…호텔가, 투숙객·객단가 뛰었다

새로운 이슈 보기