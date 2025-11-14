'관봉권 띠지·쿠팡 외압 의혹' 특검 후보에 박경춘·안권섭 변호사

국회가 '건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사할 특별검사 후보자로 박경춘(연수원 21기) 법무법인 서평 변호사와 안권섭(25기) 법무법인 대륜 변호사를 14일 추천했다.

국회 특별검사 후보추천위원회는 이날 회의에서 이같이 의결했다고 밝혔다.

박 후보자는 광주 서석고와 연세대 법학과를 졸업했으며, 수원지검 평택지청장을 지냈다. 안 후보자는 전주 완산고와 연세대 법학과를 졸업하고 서울고검 공판부장, 춘천지검 차장검사 등을 지냈다.

이재명 대통령은 이들 중 한 명을 특별검사로 임명해야 한다.

서울남부지검의 '관봉권 띠지 폐기 의혹'은 지난해 12월 건진법사 전성배씨 자택 압수수색에서 발견된 현금다발 1억6500만원 가운데 5000만원의 관봉권 띠지와 스티커가 분실된 사실이 뒤늦게 드러나면서 증거인멸 의혹이 제기된 사건이다. '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'은 지난 4월 엄희준 당시 인천지검 부천지청장(현 광주고검 검사)이 쿠팡 퇴직금 미지급 사건에 대한 핵심 내용을 누락해 대검에 보고하고, 사건을 맡은 문지석 부장검사에게 불기소를 강요했다는 내용이다.

정성호 법무부 장관은 지난달 24일 "해당 의혹들과 관련해 독립적인 제3기관이 객관적 사실관계를 확인하고 진상과 책임 소재를 명확히 규명해야 한다고 판단했다"며 "특별검사 임명 등에 관한 법률' 2조 1항 1호에 따라 상설특검의 수사를 결정했다"고 밝혔다.

이에 우원식 국회의장은 당연직인 이진수 법무부 차관을 포함한 후보추천위를 꾸린 바 있다.





