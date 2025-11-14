'수사 무마 뇌물수수 혐의' 도봉경찰서장 구속…경찰청, 직위해제

서울 도봉경찰서장이 수사 무마 청탁을 받고 코인업자로부터 뇌물을 받은 혐의로 구속됐다. 경찰청은 구속 하루 만에 해당 서장을 직위 해제했다.

14일 경찰청에 따르면 서울 도봉경찰서장을 맡고 있던 A 총경이 직위 해제됐다. 도봉경찰서는 서장 직무대행 체제로 전환됐다.

이차웅 수원지법 영장전담 부장판사는 전날 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의를 받는 A총경에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거인멸이 염려된다"는 이유로 영장을 발부했다.

A 총경은 코인 투자 관련 사건 피의자 B씨로부터 여러 차례에 걸쳐 수천만 원을 수수한 혐의를 받는다. 검찰은 A 총경이 수사를 무마해 주는 대가로 뇌물을 챙긴 것으로 보고, 지난 9월 압수수색에서 확보한 자료를 토대로 수사해왔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



