"최저 기준 못 맞춰서"…불수능에 논술 실질 경쟁률 '대폭 하락' 전망

수능 난도 상승 여파…결시 증가 전망

2026학년도 대학수학능력시험이 지난해보다 어려웠다는 평가가 나오면서 이번 주말부터 시작되는 대학별 논술고사의 실질 경쟁률이 크게 낮아질 것이라는 전망이 제기됐다. 수능 최저 충족 여부가 논술 합격을 좌우하는 만큼 수능 난도가 수험생들의 시험 응시 전략을 뒤흔들고 있다.

지난 9월27일 오전 연세대학교 수시모집 논술 시험을 마친 학생과 학부모들이 정문을 나서고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

14일 교육계에 따르면 올해 논술 고사의 실질 경쟁률이 낮아질 것이라는 예측이 나온다. 논술 전형의 평균 경쟁률은 43.45대 1로 높게 형성됐지만 수능 난도가 예상보다 높으면서 수능 최저학력기준을 충족하지 못한 수험생이 대거 발생할 가능성이 커졌기 때문이다.

논술고사는 오는 15일부터 주요 대학을 중심으로 줄줄이 시작된다. 논술전형을 운영하는 44개 대학 가운데 14곳은 이번 주말, 15곳은 다음 주부터 시험을 치른다.

논술전형의 합격을 가르는 핵심 변수는 '수능 최저 충족 여부'다. 실제로 매년 논술고사 당일 결시율이 높은데 가채점에서 최저 기준을 맞추지 못했다고 판단해 시험 자체를 포기하는 경우가 많기 때문이다.

14일 진학사가 경희대·고려대·동국대·서강대의 지난해 논술전형 자료를 분석한 결과 논술고사에 실제 응시해 수능 최저를 충족한 인원은 최초 지원자의 3분의 1에도 미치지 않는 수준으로 나타났다.

특히 고려대는 과락자를 제외하면 실질 경쟁률이 64.88대 1에서 9.13대 1로 7분의 1 수준으로 떨어졌다. 수능 최저를 충족하면 합격 가능성이 7배까지 높아지는 셈이다.

올해는 수험생 체감 난도가 더 높다는 평가가 우세하다. EBS가 수능 종료 직후 실시한 설문조사에서 응답자 4019명 중 44.6%가 '매우 어려웠다', 40.8%는 '약간 어려웠다'고 답했다. 전체의 85.4%가 어렵다고 평가했다. '보통'은 11.3%에 그쳤다.

진학사는 "수험생들은 가채점을 통해 성적을 빠르게 확인하고 논술 응시 여부와 정시 지원 전략을 신속하게 결정해야 한다"며 "등급컷 인근 점수대에 위치해 수능 최저기준 충족 여부 판단이 어려운 경우라면 일단 논술고사에 응시하는 것이 안전한 선택"이라고 조언했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



